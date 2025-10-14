Vrsaljkova Kaja iznenadila promjenom imidža, plava kosa otišla je u prošlost!

Prepoznatljivu plavu kosu Kaja Vidmar zamijenila je nečim sasvim drugačijim.

Partnerica našeg proslavljenog nogometaša Šime Vrsaljka, Kaja Vidmar, iznenadila je svoje pratitelje novom transformacijom.

Nedavno je skratila kosu, a sada se odlučila i za novu boju.

Šime Vrsaljko i Kaja Vidmar - 5 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Plavu kosu zamijenila je smeđom.

Svojim novim izgledom pohvalila se na Instagramu, a komentari oduševljenih pratitelja samo su se nizali. Kaji je nova frizura dala dodatnu dozu elegancije i profinjenosti, a mnogi se slažu – ova promjena pun je pogodak!

Galerija 15 15 15 15 15

Pogledaji ovo Celebrity Otkrivena prava istina o pojavljivanju Meghan Markle na pariškom Tjednu mode?

''Wow'', ''Savršeno'', dio je komentara s Instagrama u moru emotikona vatrica i srca.

Što kažete na Kajin novi imidž? Top je, odlično joj stoji

Ne sviđa mi se, bolje joj stoji plava kosa Top je, odlično joj stoji

Ne sviđa mi se, bolje joj stoji plava kosa Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Priča iz ljekarne o Halidu dokaz je kakav je bio čovjek: ''Imao je srce veće od džepa''

Kaja Vidmar, Šime Vrsaljko Foto: Instagram

Šime Vrsaljko i Kaja Vidmar - 4 Foto: Instagram

Šime Vrsaljko i Kaja Vidmar - 2 Foto: Instagram

Nedavno je iznenadila objavom dragocjenog trenutka s djecom. Više o tome pisali smo OVDJE.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Šuput je prije četiri godine predvidjela da će za ovim Slavoncem vrištati curice i bila je u pravu!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Što sve skriva luksuzna jahta na kojoj je bivši premijer snimljen s pjevačicom?

Pogledaji ovo Celebrity Hadžihafizbegović podijelio fotku s groba Halida Bešlića: ''Vidio si ti to odozgo sve''