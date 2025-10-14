Vrsaljkova Kaja iznenadila promjenom imidža, plava kosa otišla je u prošlost!

Prepoznatljivu plavu kosu Kaja Vidmar zamijenila je nečim sasvim drugačijim.
Nedavno je skratila kosu, a sada se odlučila i za novu boju.
Šime Vrsaljko i Kaja Vidmar - 5 Foto: Sime Zelic/Pixsell
Plavu kosu zamijenila je smeđom.
Svojim novim izgledom pohvalila se na Instagramu, a komentari oduševljenih pratitelja samo su se nizali. Kaji je nova frizura dala dodatnu dozu elegancije i profinjenosti, a mnogi se slažu – ova promjena pun je pogodak!
''Wow'', ''Savršeno'', dio je komentara s Instagrama u moru emotikona vatrica i srca.
Kaja Vidmar, Šime Vrsaljko Foto: Instagram
Šime Vrsaljko i Kaja Vidmar - 4 Foto: Instagram
Šime Vrsaljko i Kaja Vidmar - 2 Foto: Instagram
Nedavno je iznenadila objavom dragocjenog trenutka s djecom. Više o tome pisali smo OVDJE.
