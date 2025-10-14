Veliko slavlje u obitelji Kovačić! Ponosni Mateo pohvalio se svime na Instagramu

Na društvenim mrežama osvanula je emotivna objava našeg nogometaša koja je otkrila vijest o velikom slavlju u njegovoj obitelji.

Obitelj našeg proslavljenog nogometaša Matea Kovačića ovih dana ima poseban razlog za slavlje.

Njegov i Izabelin sin Ivan proslavio je svoj peti rođendan, a ponosni tata nije skrivao emocije. Na Instagramu je podijelio prekrasne obiteljske fotke te sinčićevu rođendansku tortu.

Izabel i Mateo Kovačić

''Ovaj mali čovjek je napunio pet godina. Sretan rođendan Ivan'', napisao je.

Rođendan sina Matea Kovačića

Ispod objave koja je raznježila pratitelje nizale su se čestitke.

''Sretan rođendan, frajeru'', ''Kako on brzo raste'', ''Prekrasni obiteljski trenuci'', ''Na ponos svojim roditeljima'', ''Sretan rođendan malom Kovi'', ''Preeedivni'', ''Sve najljepše Ivanu'', dio je komentara s Instagrama.

Mateo Kovačić, Izabel Kovačić

Mateo i Izabel, koji inače privatni život drže podalje od reflektora, još jednom su pokazali koliko su posvećeni roditelji. Osim sina imaju i kćerkicu Lunu.

Mateo Kovačić, Izabel Kovačić

