Strašna tragedija: Pjevač preminuo sedam mjeseci poslije velikog požara u Makedoniji

Sedam mjeseci nakon velikog požara u makedonskim Kočanima preminuo je i preostali član grupe DNK, Vladimir Blažev Pancho.

Sedam mjeseci nakon strašne tragedije koja je pogodila Sjevernu Makedoniju, u kojoj je poginulo više od 60 osoba i teško se ozlijedilo više od 190 dobila, došlo je do još jednog tragičnog nastavka.

Vladimir Blažev Pancho, drugi pjevač grupe DNK koja je kobne večeri nastupala u tom klubu, preminuo je od posljedica nesreće nakon dugotrajne borbe.

Duo DNK - 1 Foto: Instagram

Grupa DNK Foto: Instagram

Jedan od glavnih vokala ove grupe, Vladimir Blažev Pancho, bio je prepoznatljivo lice DNK-a, ali i makedonske urbane scene. Rođen i odrastao u Skoplju, Pancho je karijeru izgradio na velikom talentu. Osim što stoji na čelu DNK-a, Pancho se okušao i kao soloizvođač, DJ i producent.

Tijekom svoje karijere surađivao je s mnogim zvijezdama s Balkana, a posebno je isticao Sergeja Ćetkovića kao svog velikog prijatelja.

Grupa DNK Foto: Instagram

Grupa DNK Foto: Instagram

Vladimir Blažev Pancho Foto: Screenshot

Njegov kolega iz benda Andreja Gjorgjieski preminuo je jutro nakon tragedije, a osim njih dvoje, požar je odnio živote fotografa Aleksandra Efremova, prateće pjevačice Sare Projkovske, bubnjara Gjorgjija Gjorgieva i klavijaturista Filipa Stevanovskog.

Nedugo nakon tragedije širio se Panchov video u kojem je komentirao uvjete u kojima su nerijetko nastupali, a samo dan prije kobnog nastupa čestitao je svom sinu 14. rođendan.

Video pogledajte OVDJE.

