Kovačićeva Izabel iznenadila objavom neočekivane odluke: ''Zatvaramo jedno poglavlje...''

Izabel Kovačić zatvara svoju trgovinu ''Izakova'' u Zagrebu, sve je objasnila na Instagramu.

Supruga nogometaša Matea Kovačića, Izabel Kovačić, iznenadila je i rastužila pojedine pratitelje na Instagramu novom objavom.

Naime, obznanila je da se zatvara trgovina njenog brenda ''lunilou x IZAKOVA'' u zagrebačkom Centru Kaptol.

Izabel Kovačić - 1 Foto: Instagram

''Nakon 2 godine zatvaramo jedno poglavlje s vizijom stvaranja idućeg, većeg i novog. Hvala vam na podršci i vjernosti'', napisala je.

Izabel je brend IZAKOVA pokrenula krajem 2023. godine, nakon što je već razvila sestrinski brend lunilou.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je plesač s TikToka koji je svojim stajlingom i lakim korakom osvojio milijune pratitelja?

Oba su usmjerena na održivu modu, kvalitetnu izradu i očuvanje okoliša, što je spojila s vlastitom ljubavi prema dizajnu i estetici.

Izabel Kovačić Foto: Instagram

Osim u Zagrebu, trgovina se nalazi na još pet lokacija diljem svijeta.

Modeli za njen brend bili su i suprug Mateo te naš nogometaš Joško Gvardiol.

Mateo Kovačić, Izabel Kovačić Foto: Instagram

Izabel Kovačić i Mateo Kovačić - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Rozga sve rastužila videom na Instagramu: ''Moj zlatni dječak je ovo najviše volio...''

Nedavno je Izabel sve raznježila fotografijama sina Ivana i Matea, pogledajte ih OVDJE.

Mateo Kovačić, Izabel Kovačić Foto: Instagram

Galerija 22 22 22 22 22

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Žanamari Perčić snimkom iz Tučepa pokazala zašto joj Zagreb nije opcija za život

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Pamela Anderson više ne izgleda ovako! Promjena frizure je iznenadila mnoge

Pogledaji ovo Celebrity Nakon dramatičnih scena na festivalu, mlada pjevačica donijela tešku odluku