Kovačićeva Izabel iznenadila objavom neočekivane odluke: ''Zatvaramo jedno poglavlje...''

Izabel Kovačić zatvara svoju trgovinu ''Izakova'' u Zagrebu, sve je objasnila na Instagramu.
Naime, obznanila je da se zatvara trgovina njenog brenda ''lunilou x IZAKOVA'' u zagrebačkom Centru Kaptol.
Izabel Kovačić - 1 Foto: Instagram
''Nakon 2 godine zatvaramo jedno poglavlje s vizijom stvaranja idućeg, većeg i novog. Hvala vam na podršci i vjernosti'', napisala je.
Izabel je brend IZAKOVA pokrenula krajem 2023. godine, nakon što je već razvila sestrinski brend lunilou.
Oba su usmjerena na održivu modu, kvalitetnu izradu i očuvanje okoliša, što je spojila s vlastitom ljubavi prema dizajnu i estetici.
Izabel Kovačić Foto: Instagram
Osim u Zagrebu, trgovina se nalazi na još pet lokacija diljem svijeta.
Modeli za njen brend bili su i suprug Mateo te naš nogometaš Joško Gvardiol.
Mateo Kovačić, Izabel Kovačić Foto: Instagram
Izabel Kovačić i Mateo Kovačić - 3 Foto: Profimedia
Nedavno je Izabel sve raznježila fotografijama sina Ivana i Matea, pogledajte ih OVDJE.
Mateo Kovačić, Izabel Kovačić Foto: Instagram
