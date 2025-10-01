Žanamari Perčić snimkom iz Tučepa pokazala zašto joj Zagreb nije opcija za život

Žanamari Perčić jednostavnom snimkom s plaže posljednjeg dana rujna pokazala je zašto se nije preselila u Zagreb.

Mnogi poznati Hrvati često se sele u glavni grad Zagreb zbog boljih poslovnih prilika. Kao najveći grad u Hrvatskoj, iz Zagreba je nerijetko lakše koordinirati poslove i prihvaćati iste, a na sve lokacije može se doći i javnim prijevozom.

Međutim, Žanamari Perčić nije jedna od njih. Pjevačica, koja je nedavno napunila 44 godine, rodom je iz Tučepa, gdje i danas živi, a sada je na Instagramu pokazala zašto nije jedna od onih koji su se preselili u Zagreb.

Na popularnoj društvenoj mreži pohvalila se snimkom sa sunčane plaže iako je listopad već kucao na vrata.

"Pitaju me to kako to da ne živim u Zagrebu. 30.9. Tučepi. 23°C", napisala je Žanamari uz video sunčanih Tučepa posljednjeg dana rujna.

