Žanamari Perčić snimkom iz Tučepa pokazala zašto joj Zagreb nije opcija za život

Žanamari Perčić jednostavnom snimkom s plaže posljednjeg dana rujna pokazala je zašto se nije preselila u Zagreb.
Međutim, Žanamari Perčić nije jedna od njih. Pjevačica, koja je nedavno napunila 44 godine, rodom je iz Tučepa, gdje i danas živi, a sada je na Instagramu pokazala zašto nije jedna od onih koji su se preselili u Zagreb.
Na popularnoj društvenoj mreži pohvalila se snimkom sa sunčane plaže iako je listopad već kucao na vrata.
"Pitaju me to kako to da ne živim u Zagrebu. 30.9. Tučepi. 23°C", napisala je Žanamari uz video sunčanih Tučepa posljednjeg dana rujna.
Žanamari često objavljuje fotografije s mora, a nedavno je bila na jedrilici s majkom bivšeg Hajdukova nogometaša. Više o tome pročitajte OVDJE.
Nedavno je imala emotivnu objavu o društvenim mrežama. Više pročitajte OVDJE.
