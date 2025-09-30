Naš pjevač o teškoj borbi iz koje je izašao kao pobjednik: ''Sam sam se sastavio!''

Prije tri godine Marko Pecotić Peco završio je u središtu medijske pozornosti jer se zbog svoje prateće pjevačice Silvije Dvornik rastao od supruge Irene. Splitski slavuj i njegova djevojka, unatoč tadašnjoj osudi javnosti, i dalje uživaju u svojoj ljubavi. U razgovoru s našim Gordanom Vasiljem, Peco je otkrio i kako je pobijedio u borbi s alkoholom.

Ovako je prije 30 godina izgledao Marko Pecotić Peco. Splitski slavuj je prije pjevačke karijere bio dvostruki državni prvak u break danceu, koji je, među ostalim, plesao kao pratnja Doris Dragović, grupi Magazin i Divasicama.

''U to vrijeme kad si se bavio plesom, drugačije su te zvali, da sad to ovdje ne govorim. Sad više-manje dosta ljudi pleše i dosta ljudi mi je čak zamjeralo na bini s 4 tenora, da što ja više tamo skakućem i onda sam se pokušao malo primiriti, ali jednostavno ne mogu. Pjesma ide kroz mene preko plesa, tako da, evo, ispričavam se svima koje to iritira, ali to je dio mene.'', govori Peco.

Nakon što je odradio kadeturu na brodu, bio je i trener break dancea, a glazbom se profesionalno počeo baviti 2002. kao prvi tenor klape Iskon.

Godine 2011. je s Tončijem Huljićem i Madre Badessom snimio ''Samo ljubav ostaje'' - naslovnu pjesmu serije 'Larin izbor' koja je postala velik hit.

''Kad je krenula najava serije, ja sam znao to je to. Baš sam presretan i prezahvalan i uvijek će to biti moja pisma i uvijek ću ja biti 'Larin izbor'.''

Marko Pecotić - 2 Foto: In Magazin

Pet godina kasnije s klapom Iskonom je vrhunski obradio hit ''Dobra večer prijatelji'', a sve ostalo je povijest.

U središtu medijske pozornosti član 4 tenora je završio 2022., kada je otkrio da se zbog svoje tadašnje prateće pjevačice, Silvije Dvornik rastaje od supruge Irene nakon 17 godina braka, u kojem su dobili i dvoje djece. Unatoč tadašnjoj osudi javnosti, Peco i Silvia su i danas zajedno.

Marko Pecotić - 1 Foto: In Magazin

Marko Pecotić - 5 Foto: In Magazin

''Nitko nije imao javni linč kao što smo ga imali mi, nitko bezrazložno nije toliko puta doveden na naslovnicu pod lažnim naslovom i gdje smo mi gubili svoju egzistenciju zbog nečije dosade i objesti. Ja sam gubio gaže koje su bile potrebne i za stan i za alimentaciju i za svoje roditelje i za plaćanje računa.''

A pozornoat javnosti privukao je i kad je pobijedio borbu s viškom kilograma, ali i alkoholom.

''Ja sam jedan od rijetkih koji se sam ostavio. Znači jedan dan sam rekao 'ok, ovo za mene više ne postoji' i od tog dana sam znao kako ću ja izgledati. A do tog dana, pet godina prije bilo je svaki dan, danas neću piti i onda bih krenuo s gemištom ili bocom bilo čega.''

Problem s alkoholom je odavno iza njega.

''Meni je drago da sam to uspio i volio bih s nekim kolegama onako malo popričati da nije normalno da te drže za redikula, da se dereš cijelu večer za tri pijane budale koji se smiju tebi, samo ti toče piće, a ti ne možeš to rezonirati jer imaš 2.5 promila.''

Marko Pecotić - 4 Foto: In Magazin

Najteži trenutak u 22 godina glazbene karijere bio mu je ispraćaj Olivera Dragojevića iz Splita u Velu Luku.

''Onako cijeli emotivan sam krenuo spontano pivat 'Velu Luku' i to je ostalo za sva vremena zapravo. On ulazi u katamaran 'Vida' ono užas, na kraju sam zamrzio to ime i taj bidni katamaran.''

Sa svojim aktualnim singlom 'Crno i bilo' osvojio je drugu nagradu stručnog žirija na Festivalu dalmatinske šansone u Šibeniku.

Marko Pecotić - 6 Foto: In Magazin

''Zahvalan sam stvarno žiriju što je prepoznao pjesmu, ali volim se našaliti i reći da je Đani osvojio prvo mjesto, znači to je kao da sam ja osvojio prvo mjesto, jer on ipak ima godina i sad tko zna koliko će on još ići na festivale (smijeh). Đani, volim te.''

Tenor, na čiji glas tek rijetki mogu ostati ravnodušni, već priprema dvije nove pjesme, ali prije toga ga na krilima ljubavi i vrhunske forme čeka istrčavanje maratona. Sretno, Peco!

