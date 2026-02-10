Sestra naše pjevačice pokazala rezultate estetskih zahvata!

Nedugo nakon zahvata kapaka podvrgnula se i operaciji nosa, a Natali Rade sada je pokazala rezultat.

Sestra Stele Rade, Natali Rade, bila je na estetskom zahvatu kapaka i nosa, a sada je na društvenim mrežama objavila video u kojem je pokazala rezultate.

Naime, u videu je pokazala kako joj lice izgleda nakon zahvata te je otkrila da je jako zadovoljna.

''Za sve koji su očekivali da ću sada izgledati 'kao i sve', žao mi je, ali niste bili u pravu. Stara ja, ali malo svježija i veselija. S ovime završavamo poglavlje 'plastika' i možemo nastaviti dalje s novim i zabavnim sadržajem. Za par mjeseci ću vam snimiti još kad sve zaraste i splasne, ali primijetit ćete i sami'', napisala je ispod objave na Instagramu.

Natali Rade Foto: Instagram

''Hvala i meni na ovom velikom koraku, to mi je najbolji poklon za 36. rođendan, koji je za manje od mjesec dana. Veselimo se i dalje, širimo isključivo ljubav i pozitivu'', dodala je.

Natali Rade Foto: Instagram

Natali Rade Foto: Instagram

Više o njezinoj operaciji kapaka, koju je dugo željela napraviti, pročitajte OVDJE.

Galerija 7 7 7 7 7

Pogledaji ovo Celebrity Priča transrodne žene bez ruku i nogu, koja na Instagramu svakodnevno inspirira milijunske pratitelje

Inače, Natali je mnogima poznatija pod imenom mamadramahr, a zahvaljujući njezinu duhovitom i iskrenom pristupu majčinstvu na TikToku je prati više od 138 tisuća ljudi. Svoj sadržaj temelji na humorističnim prikazima svakodnevnih situacija iz života majke, često koristeći sarkazam i autoironiju, a u videima joj se često pridruži i njezina kći Jelena Eli.

Natali Rade Foto: Josip Moler/Cropix

Natali se natjecala i u jednom showu Nove TV, a više pogledajte OVDJE.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Plavuša koju povezuju s Rubenom objavila njihove nove fotke, jedna je posebno u fokusu

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity "Snijeg se topi!" Ecija Belošević u čipkastom donjem rublju pozirala na hladnoći

Pogledaji ovo Celebrity Otmica koja je uzdrmala svijet: Stigle obeshrabrujuće vijesti o nestaloj majci voditeljice