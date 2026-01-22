Sestra naše pjevačice podvrgnula se estetskoj korekciji, koju je dugo željela: ''Napokon sam skupila hrabrosti''

Domaća influencerica Natali Rade, poznata i kao sestra pjevačice Stele Rade, odlučila se na estetski zahvat o kojem je dugo razmišljala te sve podijelila s javnošću.

Natali Rade, domaća influencerica i sestra poznate pjevačice Stele Rade, podijelila je sa svojim pratiteljima da je nedavno bila na estetskoj korekciji.

Na društvenim mrežama objavila je video iz klinike i otkrila da je išla na podizanje kapaka, a u videu je pokazala dijelove procesa prije i nakon zahvata, ne skrivajući uzbuđenje, ali ni emocije.

Natali Rade - 4 Foto: Instagram

Natali Rade - 5 Foto: Instagram

Kako je otkrila, odluka nije bila impulzivna, već nešto o čemu je dugo razmišljala.

''Dugo sam imala ovu želju i napokon sam skupila hrabrosti i napravila to, jedva čekam da se sve oporavi i da vidim rezultate'', napisala je Natali uz video.

''Možda će vas ovo malo šokirati, ali odlučila sam malu estetsku korekciju na svome licu. Moje oči nekako oduvijek izgledaju umorno, a ja to stvarno nisam i upravo zato napravit ću podizanje gornjih kapaka'', rekla je u videu.

Natali Rade - 6 Foto: Instagram

Natali Rade - 2 Foto: Instagram

Zahvat je prošao u najboljem redu, a Natali je tijekom boravka u klinici bila dobro raspoložena i nasmijana.

Njezini pratitelji u komentarima su joj uputili brojne poruke podrške i želje za brzim oporavkom, a mnogi su pohvalili i njezinu iskrenost u dijeljenju osobnog iskustva.

''Bravo, jedva čekam vidjeti rezultate'', Kakva gospođa'', ''Super, brzi oporavak ti želim'', pisali su joj pratitelji, a brojni su podijelili i kako ova operacija njima treba, ili da su je već prošli.

Natali Rade - 7 Foto: Instagram

Inače, Natali je mnogima poznatija pod imenom mamadramahr, a zahvaljujući svojem duhovitom i iskrenom pristupu majčinstvu, na TikToku ju prati više od 138 tisuća ljudi. Svoj sadržaj temelji na humorističnim prikazima svakodnevnih situacija iz života majke, često koristeći sarkazam i autoironiju, a u videima joj se često pridruži i njezina kći Jelena Eli.

Natali Rade Foto: Josip Moler/Cropix

Natali se natjecala i u jednom showu Nove TV, a više pogledajte OVDJE.

Zanimljivo je da je prije nekoliko dana na kirurškom zahvatu bila i njena sestra Stela i to uoči priprema za Doru na kojoj nastupa ove godine. Više pročitajte OVDJE.

Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX

