Odmor kakav zaslužuje: Naša zlatna olimpijka pokazala kako se opušta sa suprugom

Barbara Matić otputovala je u Dubai, gdje je sa suprugom Filipom Đinovićem sudjelovala u nekolicini aktivnosti.

Najuspješnija hrvatska džudašica Barbara Matić ovih je dana spakirala kofere i otputovala u Dubai, gdje uživa u odmoru sa suprugom Filipom Đinovićem. Par se na društvenim mrežama pohvalio nizom atraktivnih fotografija koje otkrivaju kako provode vrijeme u jednom od najglamuroznijih gradova svijeta.

Barbara je pozirala u elegantnim večernjim izdanjima s impresivnim pogledom na Burj Khalifu i noćni Dubai, dok su se na fotografijama istaknuli romantična atmosfera, gradska svjetla i luksuzni ambijent.

Osim gradskih šetnji i uživanja u urbanom luksuzu, bračni par upustio se i u pustinjske avanture – na jednoj od fotografija vidimo ih tijekom pustinjskog safarija, s maramama i sunčanim naočalama, okružene zlatnim pijeskom i pustinjskim krajolikom.

Tijekom boravka u Dubaiju Matić je bila i gošća u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske, gdje je imala priliku susresti se s hrvatskim predstavnicima te dodatno promovirati Hrvatsku i hrvatski sport na međunarodnoj sceni.

Odmor u Dubaiju očito je savršena kombinacija opuštanja, kulture i avanture za Barbaru i Filipa, koji ne skrivaju koliko uživaju u zajedničkom vremenu, a njihovi pratitelji na društvenim mrežama nagradili su objave brojnim lajkovima i pozitivnim komentarima.

