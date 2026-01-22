Kako se David Beckham mijenjao kroz godine? Dugo se šuška i o navodnim estetskim korekcijama

David Beckham, koji danas ima 50 godina, godinama privlači pažnju svojim izgledom, ali i obiteljskim odnosima.

Obitelj Beckham trenutačno je u središtu pažnje javnosti. Danima se piše o pukotinama u odnosima unutar naizgled savršene obitelji, a sve se vrti oko napetosti sa najstarijim sinom Brooklynom.

U cijelom tom vrtlogu, pozornost je i na životnoj priči Davida Beckhama, kao i njegovoj transformaciji kroz desetljeća.

David je nogometnu karijeru započeo s 16 godina kada je potpisao za omladinski pogon Manchester Uniteda, klub u kojem će kasnije postati globalna zvijezda. Debitirao je za prvu momčad s 17 godina, a krajem devedesetih postao je jedan od najprepoznatljivijih i najomiljenijih igrača u Engleskoj, ali i svijetu.

S spomenutim klubom osvojio je šest naslova prvaka Engleske, dva FA kupa i Ligu prvaka 1999. godine, u jednoj od najuspješnijih sezona kluba.

Nakon Manchester Uniteda, karijeru je nastavio u madridskom Realu, gdje je bio dio slavne generacije "Galacticosa". Slijedio je transfer u američki LA Galaxy, gdje je bio ključan za popularizaciju nogometa u SAD-u. Tijekom tog razdoblja, igrao je i na posudbi u Milanu, a karijeru je 2013. godine završio u PSG-u.

Beckham je tijekom karijere postao poznat ne samo po nogometnim vještinama, već i po stilu koji je redovito pomicao granice muške mode, a posebno su u sjećanju ostale njegove frizure.

Od samih početaka često je mijenjao imidž, a svaka promjena postajala je trend. Svi milenijalci dobro pamte "Beckhamicu" – njegovu verziju kokorice koju su željeli kopirati diljem svijeta. Posvjetljivao je kosu, nosio pramenove, pustio dužu kosu, pa ju šišao na kratko... svaka faza nosila je svoj karakter i modnu poruku.

Posljednjih nekoliko godina ostao je vjeran jednoj varijanti – frizuri koju možemo opisati kao moderni pompadour s blagim undercutom.

Godinama se šuška i o tome koristi li Beckham estetske tretmane kako bi održao mladolik izgled, a nagađanja su posebno dobila na snazi još 2018. godine, kada se pojavio na modnoj reviji svoje supruge Victorije u New Yorku.

Tada je jedna pratiteljica na fotografiji s događanja komentirala:

"Botoks izgleda tako dobro na Davidu", na što je Beckham brzo odgovorio:

"Ne slažem se za botoks, gospođice, ali shvatit ću to kao kompliment."

Iste godine jasno je dao do znanja što misli o estetskim zahvatima.

''Estetski zahvati su za neke ljude možda i ok, ne mogu reći da su loši, ali ja se ne želim tome podvrgavati, nikada. Starjeti dostojanstveno ono je što ja želim. Nikada ne bih dozvolio da mi netko injekcijama bode lice'', rekao je tada u razgovoru za Evening Standard, a šuškanja o korekcijama nisu se smirila niti danas, iako je sve negirao.

