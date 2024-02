Evo zašto svi pričaju o Beckhamu nakon što se pojavio na dodjeli prestižnih nagrada, a i koja je njegova izjava naljutila Britance!

David Beckham jedna je od glavnih tema britanskih medija nakon što se pojavio na dodjeli nagrada BAFTA u Londonu. Osim što su brojni komentirali njegov izgled, mnoge je naljutila i njegova izjava na pozornici.

Bivši engleski nogometaš David Beckham zablistao je na dodjeli nagrada BAFTA u Londonu kad se na crvenom tepihu pojavio u crnom smokingu i leptir-mašni.

Sa šarmantnim osmijehom kao i uvijek, Bekcham je pozirao za okupljene fotografe, a brojni su komentirali da su vidljivi rezultati botoksa iako je nogometaš tvrdio da mu se ne podvrgava.

Da koristi botoks, počelo se špekulirati 2018. godine nakon što se pojavio na reviji svoje supruge Victorije Beckham u New Yorku. Na slici s tog događaja na njegovom profilu jedna žena je komentirala: "Botoks izgleda tako dobro na Davidu”, a on joj je na to brzo odgovorio: "Ne slažem se za botoks, gospođice, ali shvatit ću to kao kompliment".

"Estetski zahvati su za neke ljude možda i ok, ne mogu reći da su loši, ali ja se ne želim tome podvrgavati, nikada'', rekao je iste godine.

''Starjeti dostojanstveno ono je što ja želim. Nikada ne bih dozvolio da mi netko injekcijama bode lice", dodao je.

No, osim botoksa, strani mediji sigurni su kako je David na sebi imao i još neke zahvate poput presađivanja kose i ugrađivanja filera u obraze.

A što vi mislite, recite nam u nastavku.







Ipak, njegov je izgled na BAFTA-i zasjenio njegov govor na pozornici prije nego što je proglasio pobjednika za jednu nagradu. Naime, u svojoj rečenicu iskoristio je američki naziv za nogomet soccer, umjesto britanskog engleskog football, što je uvrijedilo mnoge Britance.

"Davide Beckhamu, ti si na BAFTA dodjeli, prestani se ulizivati Amerikancima", "Ovo je ugađanje Amerikancima", ''Ali Beckham koji govori nogomet na američki na britanskoj dodjeli'', bili su neki od komentara, prenosi Daily Mail.

A ovaj slavni nogometaš bio je glavna tema i na nedavnom Super Bowlu gdje je snimio reklamu koja se šali na račun njega i Victorije snimanu po uzoru na njegov dokumentarac.

