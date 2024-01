Seriju o Beckhamovima mnogi su pogledali u jednom dahu, a oni su sada rekreirali urnebesnu scenu koja se najviše dijelila: ''Budi iskrena...''

David i Victoria Beckham rekreirali su scenu iz hit-videa iz njihovog dokumentarca koji se brzo proširio društvenim mrežama, njihovi fanovi su oduševljeni.

David i Victoria Beckham snimili su reklamu za Uber Eats, online platformu za naručivanje i dostavu hrane, a u toj su reklami rekreirali urnebesnu scenu iz Netflixove dokumentarne serije ''Beckham'', koja je vrlo brzo nakon emitiranja postala hit na društvenim mrežama.

Naime, u reklami Victoria nosi majicu na kojoj je natpis: "Moj tata je imao Rolls-Roycea."

Tijekom reklame, Victoria kaže: "David i ja ćemo biti u maloj reklami", da bi se David pojavio iza zida i prekinuo je: "Budi iskrena." Ona zatim kaže: "Jesam!"

Victoria na kraju kaže gledateljima: "OK, to je velika reklama", a David doda: "Reci im tijekom čega je." Nakon nekoliko trenutaka lažnog prepucavanja, njih dvoje se slažu da je reklama tijekom "velike bejzbolske utakmice" zvane "Hockey Bowl".

"Oh, i reci im o Jessici Aniston", David kaže Victoriji, koja odmah kaže u kameru: "Jessica Aniston će također biti u njoj."

Mnogima na prvu neće biti jasno o čemu se radi, ali Victoria i David prihvatili su šalu na svoj račun koja već nekoliko mjeseci kruži internetom, a evo o čemu se radi.

U dokumentarcu o životu slavnog nogometaša, Victoria je izjavila da je njena obitelj dio - radničke klase. Kad je čuo što je izgovorila pred kamerama, David je provirio kroz vrata i poručio joj: "Budi iskrena. Kojim autom te tata vozio u školu?"

Victoria se na to zbunila te pokušala izbjeći odgovor. "Nije to tako jednostavno, ovisi to... Iskrena sam", ponavljala je.

"Samo reci, kojim autom?" uporan je bio David.

"U 80-ima je moj tata imao Rolls-Royce", rekla je zatim Victoria pokušavajući objasniti dalje. "Hvala ti", poručio joj je na to David i povukao se iz prostorije.

Scena je postala hit na društvenim mrežama i nasmijala mnoge, a nisu ju mogli izbjeći ni sami Beckhamovi.

Victoria i David u braku su od 1999. godine. Zajedno imaju četvero djece, sinove Brooklyna, Cruza i Romea te kćer Harper.

