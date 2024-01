Beckham opet žene dovodi do ludila, a ni neki muškarci nisu ostali imuni na ove primjere: "Sviđaju mi se djevojke, ali on je san snova"

David Beckham snimio je golišavu reklamu i to za svoj novi parfem koji predstavlja ovih dana.

David Beckham doveo je svoje obožavatelje do ludila nakon što se razgolitio kako bi promovirao svoj novi parfem u uzbudljivom videu.

48-godišnji bivši nogometaš pokazao je svoje mišiće i tetovaže dok leži na krevetu u raskopčanoj bijeloj košulji, a zamamni video objavio je i na svom profilu na Instagramu. Snimila ga je fotografkinja Cass Blackbird, a David je zavodljivo gledao u kameru i pokazivao svoje impresivne trbušnjake i bicepse kao da su na izložbi, sve to zbog True Instincta, njegova novog parfema.

"Predstavljam svoju potpuno novu parfemsku vodu, True Instinct... Svidjelo mi se snimanje s Cass Blackbird", napisao je u opisu.

Obožavatelji su ga odmah pohvalili, a mnogi su zaključili da dobro zna što radi.

"Mmmm, želim ovo", "Sviđa mi se", "Gdje ga možemo nabaviti", "Ovaj čovjek stari poput vina", "Ma osvojio si me u prvoj sekundi", "Ako miriše tako dobro, kako on izgleda, kupujem", "Nevjerojatno kako i dalje ima ovako dobro tijelo", "On je san snova, kažem to kao muškarac koji inače voli žene", "Srce mi preskače", samo su neki od komentara koje je dobio.

