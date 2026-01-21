Tko je otac Beckhamove snahe? Moćni je milijarder s Wall Streeta, a o njegovu biznisu predaje se na Harvardu

Dok svjetski mediji bruje o ispovijesti Brooklyna Beckhama o odnosu s roditeljima, u središtu priče našao se i njegov tast – moćni milijarder i otac Nicole Peltz, Nelson Peltz.

Nelson Peltz, moćni američki milijarder i investitor, ovih se dana ponovno našao u fokusu svjetskih medija – i to ne zbog poslovnih poteza, već zbog obiteljskih odnosa.

Riječ je, naime, o ocu glumice i nasljednice Nicole Peltz, čiji je suprug Brooklyn Beckham nedavno na Instagramu objavio šokantnu ispovijest o svojim roditeljima, Davidu i Victoriji Beckham, što je izazvalo lavinu reakcija i nagađanja o napetostima unutar jedne od najpoznatijih obitelji na svijetu.

David, Brooklyn, Victoria Beckham i Nicola Peltz - 1 Foto: Instagram

Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: Afp

I dok se javnost bavi obiteljskom dramom Beckham – Peltz, mnogi se ponovno pitaju: tko je zapravo Nelson Peltz, čovjek čije se ime već desetljećima sa strahopoštovanjem izgovara na Wall Streetu?

Nelson Peltz rođen je 1942. godine u Brooklynu, a karijeru je započeo u obiteljskom poslu distribucije hrane. Iako je upisao prestižni Wharton School, fakultet je napustio i odlučio učiti biznis u praksi – odluka koja se kasnije pokazala presudnom.

Nelson Peltz, Claudia Heffner Peltz i Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: Profimedia

Danas je najpoznatiji kao suosnivač investicijskog fonda Trian Partners, jednog od najutjecajnijih aktivističkih fondova na svijetu. Peltz se specijalizirao za ulaganja u velike kompanije koje potom restrukturira, mijenja uprave i poslovne strategije, s ciljem povećanja vrijednosti. Među tvrtkama u kojima je ostavio snažan trag nalaze se Procter & Gamble, Heinz, PepsiCo, Wendy’s, Tiffany & Co. i Disney.

Jedan od njegovih najpoznatijih poslovnih poteza – preokret brenda Snapple, koji je kupljen za oko 300 milijuna dolara, a prodan za više od 1,4 milijarde – danas se predaje kao studija slučaja na Harvard Business Schoolu.

Nelson Peltz i Brooklyn Peltz Beckham - 2 Foto: Profimedia

Nelson Peltz, Nicola i Brooklyn Peltz Beckham - 5 Foto: Profimedia

Osim u financijskim krugovima, Peltz je poznat i po svojim vezama s političkom i tehnološkom elitom. Mediji su pisali da je upravo on bio osoba koja je u jednom trenutku posredovala u zbližavanju Elona Muska i Donalda Trumpa, što dodatno potvrđuje njegov utjecaj iza kulisa.

Nelson Peltz, Nicola Peltz Beckham i Elon Musk Foto: Profimedia

Iako se rijetko eksponira u javnosti poput klasičnih celebrityja, Peltz je redoviti gost u najvišim društvenim krugovima SAD-a, a njegovo se mišljenje ozbiljno shvaća i u korporacijskom i u političkom svijetu.

Privatno, Nelson Peltz otac je desetero djece, a s bivšom manekenkom Claudijom Heffner Peltz u braku je od 1985. godine te s njom ima osmero djece.

Prvi put pred oltar je stao 1964. godine kad se oženio Cynthijom Abrams, kćeri jednog od osnivača tvrtke Emerson Radio Corporation. Njihov je brak trajao do 1981. kad su se rastali, a zajedno su dočekali i dvoje djece, čiji su identiteti uspjeli ostati zaštićeni svih ovih godina.

Među njegovom djecom najpoznatija je Nicola Peltz, glumica i supruga Brooklyna Beckhama, čije se vjenčanje 2022. godine smatralo jednim od najluksuznijih celebrity događaja desetljeća. To je vjenčanje, otkrio je Brooklyn, upropastila Victoria Beckham, a više detalja pročitajte OVDJE.

Nelson Peltz i Claudia Heffner Peltz Foto: Profimedia

"Moji su roditelji zajedno više od 40 godina i stalno se rugaju jedno drugomu. Moj tata je jednostavno tako sladak. Kad mama izađe iz sobe, uvijek kaže: 'Tako je lijepa'. Još uvijek se ponašaju kao zaljubljena djeca. Doslovno se stalno ljube, do te mjere da moj brat kaže: 'Zatvaram oči. Prestanite se ljubiti.' Toliko su zaljubljeni, a mogućnost odrastanja s tim je tako prekrasna. Nikada se ne bih zadovoljila ničim drugim osim time", rekla je Nicola 2023. za Cosmopolitan.

Upravo zbog braka Nicole i Brooklyna obitelj Peltz sve se češće nalazi pod povećalom tabloida, a najnovije Brooklynovo javno istupanje protiv vlastitih roditelja ponovno je bacilo svjetlo i na moćnu obitelj njegove supruge.

Nelson Peltz, Claudia Heffner Peltz i Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: Profimedia

Brooklyn i David Beckham - 5 Foto: Afp

