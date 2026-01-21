Pogledajte što sve uključuje paket od 17 tisuća eura s kojim je Kolinda otputovala na Antarktiku!

Kristijan Iličić podijelio je nove impresivne fotografije s Antarktike, a društvene mreže posebno su se zapalile zbog kadrova na kojima pozira s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović.

Putopisac i avanturist Kristijan Iličić podijelio je na društvenim mrežama nove fotografije s Antarktike, a među njima ponovno se našla i bivša predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović.

Fotografije su nastale tijekom luksuzne ekspedicije na bijeli kontinent, na kojoj je Iličić okupio najveću putničku grupu s naših prostora koja je ikad kročila na Antarktiku.

Na objavljenim fotografijama vidi se dobro raspoložena ekipa odjevena u prepoznatljive žute polarne jakne, okružena ledenjacima i snježnim prostranstvima, a u jednom su kadru razvijene zastave Hrvatske i agencije Nomadik Travel. Kolinda Grabar-Kitarović bila je dio ekspedicije te je pozirala s ostatkom grupe ne skrivajući oduševljenje jedinstvenim iskustvom.

Uz fotografije, Iličić je objavio i podulji opis u kojem je detaljno ispričao kako je došlo do te avanture.

''Nakon što sam proputovao sve države, počeo sam planirati putovanje na Antarktiku. Planirao sam ga na početku samo za sebe i Andreu. Dugo sam istraživao sve ekspedicije…'' započeo je Kristijan te otkrio da se cijene takvih putovanja kreću od 7.800 eura pa sve do 100.000 eura i više.

Njegovo putovanje, kako piše na službenoj stranici njegove agencije, košta 16.990 eura.

''Krenulo je pregovaranje kako bih dobio što povoljniji deal i dobio sam cijenu od 17.000 eura u koju je sve uključeno, kao i svi izleti'', otkrio je Iličić.

Objasnio je kako se odlučio za vodećeg brodara u polarnim ekspedicijama te kombinaciju leta prema Antarktici i povratka brodom preko opasnog Drakeova prolaza, kako bi doživio potpuni doživljaj te ekstremne destinacije.

Posebno je naglasio luksuz broda na kojem putuju.

''Brod za koji sam se odlučio nudi svojim luksuzom vrhunski komfor kao totalnu suprotnost surovosti ledenog svijeta. Kabine su mu vrhunski opremljene, sve imaju vlastiti balkon, a neke su toliko luksuzne da im cijena doseže i preko 30.000 eura. Na brodu je i spa zona sa saunom, jacuzzijem, bazenom s pogledom na ledenjake, teretanom i brojnim drugim sadržajima. Uz, naravno, top hranu.''

Na njegovo iznenađenje, interes je bio golem – čak 19 ljudi odmah se prijavilo, a njih 17 na kraju je i otputovalo.

''Stao sam nogama na vječni led i opet se prisjetio sebe od prije toliko godina. Svojih snova i kako sam ih ostvarivao, jednog po jednog…'' emotivno je zaključio Kristijan i dodao kako nikada nije sanjao da će jednog dana na Antarktici razviti zastavu svoje domovine i agencije.

Fotografije s Kolindom Grabar-Kitarović i ostatkom ekipe brzo su privukle pozornost pratitelja, a mnogi su u komentarima istaknuli kako je riječ o putovanju koje se doista događa jednom u životu.

Tim putovanjem Kristijan je postao prvi Hrvat koji je posjetio svih 197 država svijeta i svih 7 kontinenata.

