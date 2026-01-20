Kako su disciplina i upornost dovele Kristijana Iličića do ostvarenja sna: ''Kao dječak sam sanjao daljine...''

Hrvatski putopisac i influencer Kristijan Iličić ostvario je jedan od svojih najvećih životnih snova – javio se s Antarktike i emotivnom objavom na društvenim mrežama dirnuo tisuće pratitelja.

''Kao dječak sam sanjao daljine. Onda sam se uputio u susret njima i proputovao cijeli svijet'', započeo je Iličić, prisjećajući se kako je još kao mladi backpacker sanjao o Antarktici, iako mu se tada činila potpuno nedostižnom.

U dugoj i inspirativnoj objavi opisao je kako je tijekom gotovo dva desetljeća putovanja znao da ga iza horizonta čeka jedan sasvim poseban svijet, okovan vječnim ledom. Iako je put do sedmog kontinenta bio dug i zahtjevan, nikada nije posumnjao da će jednog dana onamo stići.

''Tijekom gotovo dva desetljeća putovanja znao sam da me izvan toga horizonta čeka jedan sasvim posebni svijet, tamo negdje jako daleko, okovan vječnim ledom. Antarktika me je čekala, ali nisam znao kad ću joj doći. Kao mladom backpackeru to mi je bilo posve izvan dosega. Ipak, nisam sumnjao u to da ću jednoga dana doći. A Antarktika, sedmi kontinent, vječni led, strpljivo je čekala u svojoj bijeloj tišini.''

Posebno se osvrnuo na snove iz djetinjstva koji, kako kaže, nisu samo snovi, već oslikana karta u našoj duši. Upravo su ga disciplina, fokus i ustrajnost, unatoč brojnim preprekama, doveli do Antarktike – kontinenta bez stalnih stanovnika, gdje dan traje i do četiri mjeseca, a noć čak osam.

Kristijan Iličić na Antarktici - 1 Foto: Instagram

''Ja sam uvijek htio putovati i toliko sam to silno htio da sam bio spreman sve dati za to. I sigurnu karijeru i novce koje sam zarađivao. Bio je to san veći od života i nisam mogao odustati od njega. Sada kad sam prvi put nogom kročio na sedmi kontinent, neobično, golemo prostranstvo gdje dan traje četiri mjeseca, a noć čak osam, tek sada uviđam da sam ovako daleko došao upravo zato što nikad nisam mogao pustiti taj san. Samo discipliniranim, fokusiranim djelovanjem i ustrajanjem, unatoč svim preprekama dospio sam danas ovdje.''

Kristijan Iličić na Antarktici - 3 Foto: Instagram

Iličić je u objavi podijelio i zanimljive činjenice o Antarktici – od ekstremnih temperatura koje na obali dosežu i do –30 °C do podatka da bi se u slučaju potpunog topljenja leda razina mora na Zemlji povisila za čak 58 metara. Dotaknuo se i klimatskih promjena, naglasivši koliko je važno očuvati ovaj jedinstveni dio planeta.

Unatoč tome što je godinama tvrdio da ne voli hladnoću, priznao je da je naučio cijeniti i zavoljeti ovu bjelinu, kao i njezine stalne stanovnike – carske i adelijske pingvine te tuljane, a nada se i susretu s kitovima i orkama tijekom antarktičkog ljeta.

Kristijan Iličić - 12 Foto: Instagram

Kristijan Iličić - 7 Foto: Instagram

''Antarktika ne pripada niti jednoj državi i zapravo pripada svima nama, a opet – do nje malo tko dođe'', napisao je te istaknuo kako je svjesno ulagao zarađeni novac u putovanja, bez kompromisa, jer je njegov san to zahtijevao.

''Antarktika je kontinent koji ne pripada niti jednoj državi i slijedom toga zapravo pripada svima nama, a opet, kontinent do kojeg malo tko dođe. Nisam niti ja to mogao prije dva desetljeća, nisam niti prije jednog desetljeća. Osim što sam stalno bio na putu, puno sam i radio. Sve što sam stekao, zaradio sam sam. Mnogi bi te novce uložili u razne druge stvari, u neke svoje snove. Izrazito je mali broj onih koji bi odvojili novac za brojna putovanja na kojima sam ja bio. Tako je i s ovim putovanjem. Mogao sam za te novce otići na nekoliko desetaka raznih destinacija, ali moj san traži beskompromisnost. Nikad se ne bih dobro osjećao da sam radio kompromise. Ili sve ili ništa'', napisao je.

Na kraju poručuje da je iza njega put kroz 197 država svijeta i svih sedam kontinenata, a recept za ostvarenje snova, kako kaže, jednostavan je i težak u isto vrijeme: disciplina, fokus i vjera u vlastiti san.

Kristijan Iličić - 4 Foto: Kristijan Iličić/Instagram

Kristijan Iličić - 19 Foto: Instagram

''Oni koji shvate što sam napisao, na pravom su putu da ostvare svoje snove – kakvi god oni bili'', zaključio je Iličić u objavi koja je oduševila njegove pratitelje.

Kristijan Iličić - 1 Foto: Kristijan Iličić/Instagram

Podsjetimo, s Iličićem je na Antarktici i bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Kakve je fotografije ona podijelila dosad, pogledajte OVDJE.

Kristijan Iličić i Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: Instagram

