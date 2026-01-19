Kako slatki prizori! Izabel Kovačić prisjetila se blagdana i dirnula pratitelje fotkama s Mateom i djecom

Izabel Kovačić prisjetila se blagdanskih dana provedenih s obitelji te podijelila dirljive prizore iz doma u kojem su ona, Mateo i njihova djeca Ivano i Luna stvarali najljepše uspomene.
Na fotografijama je zabilježena prava blagdanska idila – razvaljano tijesto, djeca i ukrašavanje božićnog drvca koje je, uz pomoć malenih ručica, dobilo poseban šarm.
U jednom kadru vidi se kako mali Ivan i Luna znatiželjno promatraju lampice i kuglice, dok u drugom Mateo podiže dijete prema vrhu jelke kako bi zajedno postavili zvijezdu.
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Izabel nije skrivala emocije pa je uz objavu dala do znanja koliko joj ovakvi trenuci znače, naglasivši kako su upravo jednostavne obiteljske tradicije ono što blagdane čini posebnima.
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
''Mali throwback na prosinačka jutra...'' napisala je Izabel.
Objava je u kratkom roku prikupila stotine lajkova i komentara.
''Preslatkooo'', ''Život'', ''Lijepa obitelj'', pišu im pratitelji.
Izabel je nedavno proslavila i rođendan
Foto: Instagram
Kako je Izabel izgledala u djetinjstvu
