Kako slatki prizori! Izabel Kovačić prisjetila se blagdana i dirnula pratitelje fotkama s Mateom i djecom

Izabel Kovačić prisjetila se blagdanskih dana provedenih s obitelji te podijelila dirljive prizore iz doma u kojem su ona, Mateo i njihova djeca Ivano i Luna stvarali najljepše uspomene.

Izabel Kovačić na društvenim je mrežama raznježila pratitelje objavivši niz obiteljskih fotografija kojima se prisjetila toplih blagdanskih trenutaka provedenih u domu s suprugom Mateom i njihovo dvoje djece, Ivanom i Lunom.

Na fotografijama je zabilježena prava blagdanska idila – razvaljano tijesto, djeca i ukrašavanje božićnog drvca koje je, uz pomoć malenih ručica, dobilo poseban šarm.

U jednom kadru vidi se kako mali Ivan i Luna znatiželjno promatraju lampice i kuglice, dok u drugom Mateo podiže dijete prema vrhu jelke kako bi zajedno postavili zvijezdu.

Izabel Kovačić na Instagramu - 5 Foto: Instagram

Izabel Kovačić na Instagramu - 6 Foto: Instagram

Izabel nije skrivala emocije pa je uz objavu dala do znanja koliko joj ovakvi trenuci znače, naglasivši kako su upravo jednostavne obiteljske tradicije ono što blagdane čini posebnima.

Izabel Kovačić na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Izabel Kovačić na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Izabel Kovačić na Instagramu - 3 Foto: Instagram

''Mali throwback na prosinačka jutra...'' napisala je Izabel.

Objava je u kratkom roku prikupila stotine lajkova i komentara.

''Preslatkooo'', ''Život'', ''Lijepa obitelj'', pišu im pratitelji.

Izabel je nedavno proslavila i rođendan, a kakvu je posebnu tortu dobila od supruga pogledajte OVDJE.

Mateo Kovačić s obitelji - 2 Foto: Instagram

Kako je Izabel izgledala u djetinjstvu pogledajte OVDJE.

