Prošlo je šest godina otkako su Harry i Meghan napustili dvor, evo što se sve promijenilo

Dana 19. siječnja 2020. službeno je odlučeno kako nakon povlačenja s kraljevskih dužnosti princ Harry i Meghan Markle neće moći koristiti svoje titule u poslovne svrhe.
Kada su princ Harry i Meghan Markle početkom 2020. odlučili odstupiti od viših kraljevskih dužnosti, vjerovali su da mogu pronaći kompromisno rješenje – ostati djelomično uključeni u rad Kraljevske obitelji, a istovremeno započeti neovisniji život između Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a. No plan koji su zamišljali kao "pola unutra, pola van" vrlo se brzo pokazao neostvarivim.3 vijesti o kojima se priča raspametila fanove Seks-bomba pozirala gola u kadi: Jedna fotografija bila je dovoljna da mašta proradi! u braku su 15 godina Supruga rukometaša Šoštarića zbog njegove se karijere odrekla onog što joj je bilo jako važno za dnevnik nove tv Kolinda Grabar-Kitarović javila se s jednog od najskupljih putovanja: ''Stigoh, doslovno na kraj svijeta!''
Sve je kulminiralo 8. siječnja 2020., kada su Sussexi putem društvenih mreža objavili da žele "stvoriti progresivnu novu ulogu".
Princ Harry, Meghan Markle i kraljica Elizabeta - 2 Foto: Profimedia
Princ Harry - 5 Foto: Afp
Pet dana kasnije kraljica Elizabeta II. okupila je tadašnjeg princa Charlesa, princa Williama i princa Harryja na kriznom sastanku u Sandringhamu, događaju koji je u javnosti ostao poznat kao Sandringhamski summit.
Iako se Harry nadao dogovoru koji bi njemu i Meghan omogućio fleksibilniji status, kraljica je imala posljednju riječ. Dana 19. siječnja Buckinghamska palača potvrdila je da Harry i Meghan više neće koristiti titule Njegovog Kraljevskog Visočanstva te da neće imati aktivnu kraljevsku ulogu, što je bilo daleko od njihove početne vizije.
Princ Harry, Meghan Markle i kraljica Elizabeta - 5 Foto: Profimedia
Princ Harry, Meghan Markle i kraljica Elizabeta - 3 Foto: Profimedia
Par se obvezao odreći javnog financiranja, vratiti 2,4 milijuna funti potrošenih na obnovu Frogmore Cottagea te se povući iz službenog predstavljanja monarhije. Harry je ostao bez vojnih titula i pokroviteljstava, dok je Meghanina titula vojvotkinje postala isključivo simbolična.
Pogledaji ovo Celebrity Ljubavni zanos na plaži! 60-godišnja grofica uživala u čarima odmora s novim partnerom
Osjećaji Harryja i Meghan prema toj odluci jasno su izraženi u izjavi njihova glasnogovornika objavljenoj ubrzo nakon toga: "Služba je univerzalna."
Princ Harry - 5 Foto: Afp
Ipak, iz odluka palače bilo je jasno da se ne radi samo o institucionalnom potezu, već i o emocionalno teškom trenutku za obitelj. Kraljica je u službenoj izjavi naglasila da bi voljela da Sussexi ostanu punopravni članovi, ali da poštuje njihovu želju za neovisnijim životom.
Princ Harry, Meghan Markle i kraljica Elizabeta - 1 Foto: Profimedia
Princ Harry - 3 Foto: Afp
Unatoč čvrstoj odluci, izvori bliski kraljevskoj obitelji tvrde da se kraljičina ljubav prema Harryju nikada nije dovodila u pitanje. Prema kraljevskim autorima, Elizabeta II. bila je jedna od rijetkih poveznica između Windsora i Kalifornije te se nadala pomirenju obitelji.
Za Harryja je Sandringhamski summit bio bolna, ali presudna lekcija, a to je da je cijena slobode bila veća nego što je očekivao. Ipak, smatra se da je osjećao kako nema drugog izbora.
Princ Harry, Meghan Markle i kraljica Elizabeta - 4 Foto: Profimedia
Princ Harry - 4 Foto: Afp
Šest godina kasnije, Megxit se i dalje promatra kao jedan od najdramatičnijih trenutaka moderne britanske monarhije te kao događaj koji je promijenio ne samo živote Harryja i Meghan, već i način na koji javnost gleda na kraljevsku obitelj u 21. stoljeću.
Princ Harry došao je u London kako bi svjedočio na možda najvažnijem sudskom postupku protiv britanskih medija. Više o tome pročitajte OVDJE.
Meghan je ponovno pružila neočekivan uvid u njihove privatne živote. Više o tome pročitajte OVDJE.
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Vjerski trenutak Nine Badrić na odmoru: U karipskoj crkvi zapjevala uz hrvatskog svećenika
1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Život pun preokreta: Kako se divlja djevojka s ruba ponora vratila jača nego ikad?
Pogledaji ovo Celebrity Naš pjevač završio na operaciji, javio se iz bolnice: "Poželite mi sriću!"
Pogledaji ovo Nekad i sad Hollywood ga je obožavao, a preko noći je nestao: Obiteljska tragedija promijenila mu je život