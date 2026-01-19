Prošlo je šest godina otkako su Harry i Meghan napustili dvor, evo što se sve promijenilo

Dana 19. siječnja 2020. službeno je odlučeno kako nakon povlačenja s kraljevskih dužnosti princ Harry i Meghan Markle neće moći koristiti svoje titule u poslovne svrhe.

Kada su princ Harry i Meghan Markle početkom 2020. odlučili odstupiti od viših kraljevskih dužnosti, vjerovali su da mogu pronaći kompromisno rješenje – ostati djelomično uključeni u rad Kraljevske obitelji, a istovremeno započeti neovisniji život između Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a. No plan koji su zamišljali kao "pola unutra, pola van" vrlo se brzo pokazao neostvarivim.

Sve je kulminiralo 8. siječnja 2020., kada su Sussexi putem društvenih mreža objavili da žele "stvoriti progresivnu novu ulogu".

Pet dana kasnije kraljica Elizabeta II. okupila je tadašnjeg princa Charlesa, princa Williama i princa Harryja na kriznom sastanku u Sandringhamu, događaju koji je u javnosti ostao poznat kao Sandringhamski summit.

Iako se Harry nadao dogovoru koji bi njemu i Meghan omogućio fleksibilniji status, kraljica je imala posljednju riječ. Dana 19. siječnja Buckinghamska palača potvrdila je da Harry i Meghan više neće koristiti titule Njegovog Kraljevskog Visočanstva te da neće imati aktivnu kraljevsku ulogu, što je bilo daleko od njihove početne vizije.

Par se obvezao odreći javnog financiranja, vratiti 2,4 milijuna funti potrošenih na obnovu Frogmore Cottagea te se povući iz službenog predstavljanja monarhije. Harry je ostao bez vojnih titula i pokroviteljstava, dok je Meghanina titula vojvotkinje postala isključivo simbolična.

Osjećaji Harryja i Meghan prema toj odluci jasno su izraženi u izjavi njihova glasnogovornika objavljenoj ubrzo nakon toga: "Služba je univerzalna."

Ipak, iz odluka palače bilo je jasno da se ne radi samo o institucionalnom potezu, već i o emocionalno teškom trenutku za obitelj. Kraljica je u službenoj izjavi naglasila da bi voljela da Sussexi ostanu punopravni članovi, ali da poštuje njihovu želju za neovisnijim životom.

Unatoč čvrstoj odluci, izvori bliski kraljevskoj obitelji tvrde da se kraljičina ljubav prema Harryju nikada nije dovodila u pitanje. Prema kraljevskim autorima, Elizabeta II. bila je jedna od rijetkih poveznica između Windsora i Kalifornije te se nadala pomirenju obitelji.

Za Harryja je Sandringhamski summit bio bolna, ali presudna lekcija, a to je da je cijena slobode bila veća nego što je očekivao. Ipak, smatra se da je osjećao kako nema drugog izbora.

Šest godina kasnije, Megxit se i dalje promatra kao jedan od najdramatičnijih trenutaka moderne britanske monarhije te kao događaj koji je promijenio ne samo živote Harryja i Meghan, već i način na koji javnost gleda na kraljevsku obitelj u 21. stoljeću.

