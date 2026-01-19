Ljubavni zanos na plaži! 60-godišnja grofica uživala u čarima odmora s novim partnerom

Nakon dvaju razvoda i niza poznatih veza Luann de Lesseps od ljeta je u sretnoj vezi s Michaelom Riemerschmidom, a titulu grofice ponovno koristi.

Luann de Lesseps, odjevena u bikini, uživala je u razmjeni nježnosti s atraktivnim dečkom Michaelom Riemerschmidom u prekrasnom Cancúnu.

Par je u ponedjeljak proveo romantičan dan na plaži u Meksiku, nije skrivao poljupce i nježnosti. De Lesseps (60) nosila je jarko žuti kupaći kostim, koji je istaknuo njezinu zavidnu figuru, dok je tijekom kupanja grlila partnera i izmjenjivala poljupce s njim.

Luann de Lesseps s partnerom Foto: Profimedia

Zabacujući glavu unatrag dok su se grlili na suncu, Luann i Michael izgledali su poput prizora iz romantičnog filma. S osmijehom na licu i opuštenim, sretnim izrazom, djelovali su zaljubljenije nego ikad dok su zajedno uživali u moru.

Nakon igre u valovima vratili su se na obalu držeći se za ruke. Luann je slijedila svog šarmantnog dečka, agenta za nekretnine iz Hamptonsa, s mokrom kosom zalizanom unatrag. Riemerschmid je također privlačio pozornost pokazujući fit tijelo u plavim kupaćim hlačama.

Luann de Lesseps s partnerom Foto: Profimedia

Par je romantično povezan od lipnja 2025. kada je potaknuo glasine o zarukama nakon što je Luann viđena s prstenom nalik na zaručnički. Ipak, pokazalo se da zaruka nije bilo, prsten je bio poklon jednog od udvarača iz njezina Bravo dating showa Love Hotel.

Izvori navode da se Riemerschmid javno predstavlja kao Luannin dečko, a par je od tada nerazdvojan, uključujući zajednička putovanja u Meksiko.

Luann de Lesseps - 7 Foto: Instagram

Luann de Lesseps - 9 Foto: Instagram

Reality zvijezda postala je grofica udajom za francuskog aristokrata grofa Alexandrea de Lessepsa 1993. godine, a titulu je nastavila koristiti i nakon njihova razvoda 2009.

Ipak, iz poštovanja prema Francuzima, 2016. godine izostavila je titulu "grofica" iz svog imena nakon udaje za Toma D’Agostina, no ponovno ju je preuzela nakon drugog razvoda 2017.

Luann de Lesseps - 6 Foto: Instagram

Nakon toga izlazila je s bivšim suprugom Mary-Kate Olsen, francuskim bankarom Olivierom Sarkozyjem (56), s kojim je viđena pod ruku ispred restorana Le Bilboquet u New Yorku u ožujku 2024.

Brinetu ljepoticu povezivalo se i s Joeom Bradleyjem iz showa "Southern Hospitality", no od ljeta je u vezi s Michaelom Riemerschmidom.

