Premijera predstave naše glumice dirnula publiku do posljednjeg daha: "Sve što sam proživljavala..."

U maloj dvorani KD Lisinski održana je premijera predstave "MARE #ženamajkaglumica", koja je danima ranije bila rasprodana.

Naša glumica Marijana Mikulić u rasprodanu i punu malu dvoranu Vatroslava Lisinskog premijerno je na scenu donijela autobiografsku priču o braku, majčinstvu, vlastitim strahovima, borbama i snovima – bez uljepšavanja, ali s puno topline, humora i hrabrosti.

Ona već dugo ne govori samo kao glumica, već kao žena koja se ne boji dotaknuti najosjetljivijih životnih tema poput braka, majčinstva, vlastitih snova i izazova koje donosi svakodnevica. Njezin glas nosi iskustvo, iskrenost i hrabrost da se izgovori ono što mnoge žene osjećaju, ali rijetko izreknu naglas.

Marijana Mikulić - 2 Foto: Luka Mikulić/PR

Marijana Mikulić - 1 Foto: Luka Mikulić/PR

Sve te emocije, iskustva i unutarnje dileme danas su pretočene u predstavu "MARE #ženamajkaglumica", snažnu, iskrenu i duboko osobnu priču o ženi koja balansira između ljubavi, odgovornosti i potrebe da ostane svoja.

Marijana Mikulić - 7 Foto: Luka Mikulić/PR

Marijana Mikulić - 8 Foto: Luka Mikulić/PR

Pogledaji ovo Celebrity Seks-bomba pozirala gola u kadi: Jedna fotografija bila je dovoljna da mašta proradi!

Predstava suptilno isprepliće humor i emotivne ispovijesti, stvarajući snažan osjećaj bliskosti. Smijeh i suze izmjenjuju se u ritmu stvarnog života, a lik Mare postaje ogledalo u kojem se prepoznaju žene, muškarci, majke, partneri i svi oni koji balansiraju između odgovornosti i potrebe da ostanu vjerni sebi.

Marijana Mikulić - 4 Foto: Luka Mikulić/PR

Marijana Mikulić - 5 Foto: Luka Mikulić/PR

"Ova predstava nastajala je godinama kao moj osobni proces. Sve što sam proživljavala – brak, majčinstvo, autizam, borbu za samu sebe – danas ima svoj glas na pozornici. Ako je barem jedna osoba večeras osjetila da nije sama, ja sam ispunila svoju svrhu", poručila je Marijana Mikulić nakon premijere.

Rasprodana premijerna izvedba, kao i iznimno brz interes za sljedeće termine 17. i 30. siječnja, potvrđuju koliko publika prepoznaje autentičnost ove priče. Predstava je već sada među najiščekivanijim kazališnim naslovima sezone, a splitska izvedba 3. ožujka također se približava rasprodanoj dvorani.

Marijana Mikulić - 6 Foto: Luka Mikulić/PR

Marijana Mikulić - 9 Foto: Luka Mikulić/PR

"MARE #ženamajkaglumica" nije samo kazališna predstava — to je prostor istine, oslobađanja i povezivanja. Podsjetnik da žene ne moraju biti savršene, da majčinstvo smije biti glasno, da snovi ne prestaju postojati i da je najveća hrabrost ostati svoj.

Na premijeri je bila i Mia Bičanić Šlogar, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Mali chef s Balija opet je sve osvojio: Pogledajte što je Majin Bloom s guštom pripremao!

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Nina Badrić oduševila figurom u badiću: ''Kakva si ti boginja od žene!''

Pogledaji ovo Celebrity Boris Rogoznica o trenutku kada je želio sve napustiti: "Roditelji su me molili da pobjegnem..."

Pogledaji ovo Celebrity Vjerski trenutak Nine Badrić na odmoru: U karipskoj crkvi zapjevala uz hrvatskog svećenika