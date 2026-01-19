Mali chef s Balija opet je sve osvojio: Pogledajte što je Majin Bloom s guštom pripremao!

Sin Maje Šuput, Bloom, ponovno je oduševio svojom simpatičnošću, ovoga puta na tečaju izrade sushija na Baliju.

Maja Šuput posljednjih desetak dana boravi na dalekom Baliju na odmoru sa sinom Bloomom i partnerom Šimom Elezom. Među aktivnostima koje su održali bila je i jedna pomalo neočekivana.

Na tom putovanju pjevačica je svom sinu priuštila posebno iskustvo – mališan je sudjelovao u tečaju izrade sushija i oduševio sve oko sebe.

Bloom Tatarinov - 5 Foto: Instagram Screenshot

Bloom Tatarinov - 6 Foto: Instagram Screenshot

Fotografije i videozapisi koje je Maja podijelila prikazuju Blooma u pravom kuharskom izdanju, s crvenom kapicom i pregačom, dok pažljivo slaže sastojke i uz pomoć chefa uči kako nastaje to popularno japansko jelo.

Bloom Tatarinov - 4 Foto: Instagram Screenshot

Bloom Tatarinov - 3 Foto: Instagram Screenshot

Bloom Tatarinov - 1 Foto: Instagram Screenshot

Bloom je s velikom koncentracijom, ali i dječjom razigranošću, motao sushi, dodavao sastojke i kušao ono što je sam pripremio, a osmijeh s njegova lica nije silazio. Čini se da mu je kuhinja jednako zanimljiva kao i sve druge avanture koje donosi putovanje.

Maja Šuput, Šime Elez i Bloom Tatarinov na safariju - 10 Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez i Bloom Tatarinov na safariju - 6 Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez i Bloom Tatarinov na safariju - 5 Foto: Instagram

Uz takav početak kulinarskog puta mnogi bi rekli da je Bloom već sada ozbiljan kandidat za neku buduću sezonu "MasterChefa". Ako je suditi po entuzijazmu i talentu, Balijem je upravo prošetao – ili bolje rečeno, kuhao – jedan pravi mali chef.

Maja i Šime odradili su fotografiranje kod magičnog slapa, a fotografije pogledajte OVDJE.

Kako je Bloom reagirao na božićni poklon, pogledajte OVDJE.

