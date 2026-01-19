Boris Rogoznica o trenutku kada je želio sve napustiti: "Roditelji su me molili da pobjegnem..."

Boris Rogoznica prešao je put od kulturološkog šoka do dubokog divljenja Indiji, ističući toplinu njezinih najsiromašnijih ljudi i rušeći vlastite predrasude.

Hrvatski glazbenik Boris Rogoznica početkom siječnja upustio se u ono što je sam nazvao "najekstremnijom avanturom karijere".

Svoje dojmove iz Indije, koji su se tijekom tjedana drastično mijenjali, podijelio je s pratiteljima u iskrenoj i emocionalnoj objavi. Isprva šokiran prizorima i kulturološkim razlikama, s vremenom je razvio posve drukčiji pogled na zemlju i ljude koje je susreo.

U objavi na Instagramu otkrio je da je nakon dolaska doživio kulturološki šok toliko snažan da su ga roditelji nagovarali da se odmah vrati kući.

"Rekao sam da hoću. I krenuo raditi novi plan. A onda mi se u glavu ušuljala jedna tiha digresija... Zar ćeš knjigu suditi po koricama?" napisao je odlučivši ostati i dati priliku novom iskustvu. Ta je odluka, kako se kasnije pokazalo, promijenila sve.

"Sad, kada sam posjetio i iskusio ovu zemlju... kratko, ali za mene dovoljno, mogu reći sljedeće: 'Indija je prljava zemlja u kojoj žive predivni ljudi.' Upravo oni najprljaviji, oni koje mi zovemo šporki, škuri, smrdljivi i slično. Kakvi kod nas dolaze raditi poslove koje mi ne želimo raditi, te ih smatramo nižom kastom.. Upravo takvi su me najviše oduševili. Bili su mi na pomoći, na dispoziciji, neki bez naknade, a drugi uz onu rečenicu: 'Daj onoliko koliko možeš.' Zadnje dane nisam uopće htio ići po hramovima i atrakcijama kada sam uvidio koliko su ovi ljudi čudesni i koliko od njih mogu naučiti."

"Dakle, jedan 'crni cigan' me sreo u parku i pozvao u svoj ultra skromni dom na čaj i sviranje. Njegov tata mi je ponudio da ode na tržnicu, kupi najbolju hranu i pripremi ručak da jedem s njima. Bismo li mi mogli učiniti to isto za azilanta sa zagrebačke ulice ili parka? I znate što?

Dobio sam toliko poruka: 'Pazi se, peri ruke svako malo, jesi li se cijepio, zarazit ćeš se, pokupit ćeš nešto...'"

"Niti sam se razbolio, niti zarazio, niti dobio stjenice, proljev, virozu, uši - ništa od toga. Moj put ovdje je bio podržan i blagoslovljen! Dobio sam ono po što sam došao i što sam napisao u prvom postu kada sam polijetao: 'Iskustvo i osobni rast'. Dobio sam veliku humanu lekciju o predrasudama, dobio sam uspomene za čitav život. Dobio sam nove prijatelje, dobio sam novo srce koje od sada kuca i za ovu zemlju. Vrijeme je da idem dalje. Vrijeme je da se zabavljač malo zabavi."

