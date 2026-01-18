Oženio se bivši muž Anđelke Prpić, i to na nesvakidašnjoj lokaciji!

Bivši suprug popularne glumice ponovno je izgovorio sudbonosno ''da'', a mjesto vjenčanja iznenadilo je mnoge.

Dario Prpić, javnosti poznat kao bivši suprug omiljene glumice Anđelke Stević Žugić, koju publika pamti po seriji ''Andrija i Anđelka'', ponovno je stao pred oltar.

Sudbonosno ''da'' izgovorio je na nesvakidašnjoj, ali iznimno romantičnoj lokaciji.

Anđelka Prpić i Andrija Milošević Foto: Danijel Soldo/Cropix

Kako prenose srpski mediji, vjenčanje je održano na snijegom prekrivenoj ski stazi na Kopaoniku, gdje su mladenci, okruženi zimskim ambijentom, razmijenili bračne zavjete.

Mladenka je za ovaj poseban trenutak odabrala kratku vjenčanicu sa šlepom, uz koju je nosila bundu, a cijeli look dodatno je začinila nesvakidašnjim modnim izborom – kaubojskim čizmama. Prpić je, s druge strane, bio odjeven u klasično crno odijelo koje je upotpunio elegantnim kaputom.

Anđelka Prpić i Marko Žugić - 9 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Svečanosti su prisustvovali samo najuži krug obitelji i prijatelja, a slavlje se nastavilo u restoranu na Kopaoniku, gdje je druženje potrajalo do kasnih večernjih sati.

Anđelka Prpić - 2 Foto: Anđelka Sević Žugić/Instagram

Podsjetimo, Anđelka se nakon razvoda s Dariom udala za njegovog kuma Marka Žugića, a 2023. godine rodila je njihovo dijete, kćerkicu Čarnu.

S Darijem ima sina Jakšu.

Anđelka Prpić i Marko Žugić - 5 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

