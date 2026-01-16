Senzacija na plaži! Kad je skinula majicu, napravila je pravi vizualni spektakl u badiću

Lisa Kistermann zasjala je na plaži u Miamiju u seksi ružičastom bikiniju koji je savršeno istaknuo njezinu figuru.

Talijanska modna dizajnerica Lisa Kistermann provela je jutro na sunčanoj plaži u Miamiju, a svojim odabirom bikinija još jednom potvrdila status modne ikone.

U minimalističkom ružičastom modelu s tankim naramenicama, Lisa je pokazala zavidnu figuru i vitke, zategnute linije koje ne prolaze nezapaženo.

Lisa Kistermann - 5 Foto: Profimedia

Na fotografijama se vidi kako nanosi kremu za sunčanje i skida crnu majicu ispod koje se skrivao efektni bikini – komad koji spaja zavodljivost, jednostavnost i savršenu prilagodbu njezinoj silueti.

Kombinaciju je upotpunila s upečatljivim sunčanim naočalama i decentnim nakitom, ostavljajući dojam samouvjerene žene koja itekako zna što radi pred objektivom.

Osim što uspješno gradi modnu karijeru, Lisa se sve češće nalazi i u fokusu svjetskih medija zbog svog besprijekornog izgleda i karizme kojom plijeni kamo god se pojavi.

Iako javnosti još uvijek nije široko poznato ime, Lisa Kistermann sve više privlači pažnju kao nova it djevojka modne i lifestyle scene. Rođena je u Italiji, a odrasla između Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Već u ranim dvadesetima pokrenula je vlastiti modni brend koji kombinira luksuz s ležernom elegancijom. Osim mode, Lisa se okušala i u dizajnu nakita te interijera.

Lisa rijetko javno govori o svom privatnom životu, što samo dodatno potiče znatiželju medija i njezinih pratitelja. Nije poznato je li trenutno u vezi, ali se ranije povezivala s nekoliko imućnih poduzetnika i sportaša. Na društvenim mrežama objavljuje isključivo profesionalne i putničke sadržaje, bez ikakvih naznaka romantičnih odnosa.

