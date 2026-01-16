Poslije kulturološkog šoka Borisa Rogoznicu dočekalo nešto sasvim drugačije u turističkoj meki: "Na ovo se ne možeš pripremiti!''

Boris Rogoznica i dalje je na svom putovanju Indijom, a ovoga puta otišao je u turistički dragulj Taj Mahal, koji mu je dao potpuno drukčiji utisak nego prvi dan u Delhiju.

Neizbježna stanica putovanja Borisa Rogoznice Indijom bio je Taj Mahal. Tijekom boravka u Agri pjevač je taj svjetski poznati spomenik posjetio u trenutku kada je započeo besplatan ulaz za posjetitelje, što je rezultiralo velikim gužvama i nepreglednim redovima.

Rogoznica je ranije opisao kako ga je prvi dan u Delhiju dočekao snažan kulturološki šok, što, kako kaže, smatra neizbježnim dijelom dolaska u Indiju. Dodaje i da se na tu zemlju ne može u potpunosti pripremiti jer funkcionira po sasvim drukčijim pravilima nego na koja smo navikli.

Boris Rogoznica u Indiji - 1 Foto: Instagram

Boris Rogoznica u Indiji - 2 Foto: Instagram

Boris Rogoznica - 3 Foto: Boris Rogoznica/Instagram

"Nevjerojatno – koliko je moje proputovanje kroz Indiju podržano i blagoslovljeno. Nakon kulturološkog šoka prvog dana u Delhiju, što je uistinu neminovno, shvatiš da se na Indiju ne možeš pripremiti. Jednostavno ne možeš. Ovo je za nas neki drugi planet", napisao je Rogoznica u objavi u kojoj se dotaknuo posjeta najpoznatijem indijskom spomeniku.

Nakon odlaska iz Delhija putovanje se nastavilo mirnijim tijekom, a dolazak u Agru i obilazak Taj Mahala protekli su bez ikakvih problema. Unatoč velikoj gužvi, ističe da nije osjetio strah ni paniku te da nije bilo nezgoda.

Boris Rogoznica - 2 Foto: Instagram

Boris Rogoznica - 8 Foto: Boris Rogoznica/Instagram

Boris Rogoznica Foto: Instagram

"Ni u jednom trenutku nisam osjetio strah ni paniku. Nije se dogodila nijedna nezgoda, ni meni, ni ikome drugome, barem koliko sam mogao vidjeti. (Osim par žlepi i pendreka od strane redara što je nezamjetno)", poručio je pjevač.

Nakon razgledavanja uputio se tuk-tukom prema željezničkoj postaji, gdje je u posljednjem trenutku uspio uhvatiti vlak za sljedeću destinaciju, točno prije nego što su se vrata zatvorila.

