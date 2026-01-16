Predivna plavuša za koju se šuška da je nova ljubav Mate Rimca nekad je imala potpuno drugačiji imidž!

Danas plavuša koja plijeni pažnju gdje god se pojavi, Barbara Kotarski prije nekoliko godina imala je potpuno drukčiji imidž.

Nakon što su fotografi snimili Matu Rimca i 28-godišnju Barbaru Kotarski zajedno u loži zagrebačkog HNK-a, javnost je ponovno pozornost usmjerila na privatni život poznatog poduzetnika.

Barbara Kotarski, koja se u javnosti sada povezuje s jednim od najuspješnijih hrvatskih inovatora, već se godinama pojavljuje na društvenim mrežama i u medijima – ali njezin izgled i stil bili su nešto drukčiji prije nego što je postala tema svjetskih portala.

Mate Rimac - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Mate Rimac - 5 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Mate Rimac - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Fotografija iz 2017. godine pokazuje Barbaru kao natjecateljicu na izboru Miss Zagrebačke županije.

Tada je, prema objavljenim arhivskim slikama, Barbara imala tamnu smeđu kosu, znatno drukčiju od svjetlije plave nijanse koju danas nosi.

Iako je većinu svojih starijih fotografija uklonila s osobnih profila, neke fotografije iz tog razdoblja i dalje su dostupne – i jasno pokazuju kako se njezin stil i imidž mijenjao tijekom godina.

Barbara Kotarski 2018. Foto: Facebook

Barbara Kotarski 2017. Foto: Facebook

Barbara Kotarski 2014. Foto: Facebook

Barbara Kotarski 2012. Foto: Facebook

Barbara se i tada etablirala kao atraktivna i uspješna mlada dama – diplomirana ekonomistica, model i humanitarka, koja je već prije poznatije medijske eksponiranosti radila kao model i volontirala u Africi.

Više o Barbari čitajte OVDJE.

