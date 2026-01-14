Mate Rimac ima novu djevojku? Kamere su ih uhvatile u prisnom trenutku

Mate Rimac viđen je u zagrebačkom HNK-u s navodnom novom djevojkom.

Iako su kružile glasine o mogućem pomirenju s bivšom suprugom Katarinom, Mate Rimac je u zagrebačkom HNK-u viđen u društvu, čini se, nove partnerice, s kojom je u loži izmjenjivao nježnosti i držao se za ruke.

Mate Rimac - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Zajedno su nazočili koncertu "Glazbeni te zove", povodom 200. obljetnice Hrvatskog glazbenog zavoda i završne godine njegove obnove.

Mate Rimac - 5 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Mate Rimac - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Mate Rimac - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Podsjetimo, u lipnju 2024. potvrđeno je da su se Rimac i Katarina Lovrić razveli nakon tri godine braka.

Mate Rimac i Katarina Lovrić - 3 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Nedugo nakon razvoda Katarina je, prema dostupnim informacijama, napustila Rimčevu kompaniju, a Mate je nakratko bio u vezi s Valentinom Blažeković, no taj odnos nije potrajao.

Više o njegovu razvodu pročitajte OVDJE.

