Svoj put počela je prije 10 godina u Supertalentu, posebno joj je u sjećanju ostala Martina Tomčić!

Atraktivna Slavonka Beta Sudar prošla je veliku životnu promjenu - smršavila je i okrenula se novom zvuku. No, mnogi ne znaju da je Beta jednako snalažljiva i na nogometnom terenu. Kako je proteklo snimanje spota za novu pjesmu, kako komentira situaciju u HNL-u te kako se odlučila na fizičku transformaciju. S njom je razgovarao naš Dino Stošić za IN magazin.

Slavonka Beta Sudar ovu godinu počela je novom pjesmom u koju je utkala dio svoje prošlosti, a snimanje videospota trajalo je osam sati, što će posebno pamtiti.

''Snimali smo deset minuta pa sam se pet minuta grijala u autu pa deset minuta opet snimanje. Nekad su bile toliko velike hladnoće da sam ja doslovno drhtala i onda smo rekli 'ajmo stat' pa onda opet u auto na grijanje, mislim temperature su bile katastrofa. Ali kažem super ekipa, tu je malo bilo eto i rakijice i dobrog smijeha i dobre ekipe'', priča nam Beta.

A svoj put počela je prije deset godina u Supertalentu, gdje joj je posebno ostala u sjećanju Martina Tomčić...

''Sad kad pogledam tau snimku, vjerojatno se ne bih ni prepoznala. Ali se sjećam tog trenutka i kako su me roditelji doveli na to snimanje i koliko su bili puno podrške i sjećam se cijelog svog društva koji su imali velike transparente iz publike''.

Beta je prošla i nevjerojatnu fizičku transformaciju. Uvela je treninge, izbacila gazirane sokove i počela piti crnu kavu bez šećera.

''Ako želiš uspjeti u ovom poslu, jednostavno moraš biti paket. Ja nikad nisam bila nezadovoljna sa svojim izgledom, ali naravno da primjetiš da ti neke stvari puno bolje stoje sa deset kila manje i primjetiš da drugačije možda u licu izgledaš, da se bolje osjećaš''.

A njezini nastupi ne prolaze bez darova obožavatelja i posebnih bračnih ponuda.

''Jako mi je lijepo kad vidim na nastupima da dobijem od njih buket, ružu ili nešto, to mi je baš onako lijepa gesta. Naravno, kažem poruke, poruke su najviše što dobivam kao podršku od njih. Uvijek će tog bit. Mislim, ja bih sad lagala da kažem 'ne, nitko mi se ne javlja, ništa'. Javljaju se naravno, ali ja imam toliko velik fokus sad na karijeru, da mi je to manje bitno. Ali mi je lijepo da vidim kompliment, netko da mi udijeli, mislim svi volimo da nam se malo digne samopouzdanje, tako da uvijek ću i pročitati tu poruku i zahvaliti se na komplimentu''.

Srce joj je, ipak, zauzeto karijerom. A osim po pjevanju, Betu mnogi znaju i po nogometnim avanturama. Iako je kopačke objesila o klin, igru nije zaboravila.

''Imam dosta muškog društva, tako da kad imam neki slobodan dan ili kad imamo neko druženje na nekim vikendicama ili negdje kod nas, znamo zaigrati. I vidim da sam još u formi, može to biti bolje, naravno, ali to je samo rekreativno zato što je to neka moja prošlost koju sam zamijenila totalno sa pjevanjem''.

Vjerna je Osijeku, a osvrnula se i na njihovu situaciju na ljestvici HNL-a.

''Oni su znali iznenaditi puno puta i mislim da je ovo samo jedan loš početak, ali da će se oni na kraju dobro pokazati i ići ka vrhu ljestvice. Puno teže, ali mislim da mogu se približiti onim nekim svojim ciljevima koje su možda imali na početku'', smatra Beta.

Iako su je roditelji odmalena odgajali da daje sve od sebe, nogometni teren naučio ju je da se ne boji duela na terenu, ali ni u životu.

''Ne treba se bojati izazova, izazov je isto jedna lekcija. Tako da, ja se nikad ne bojim duela. Zapravo uživam, meni je drago kad ja vidim da je netko možda i bolji od mene, uvijek ima netko bolji od tebe i da naučiš nešto od njega'', zaključila je.

Atraktivna Slavonka sada dobro dribla na glazbenom putu, a već u veljači priprema novo glazbeno iznenađenje za svoje obožavatelje koje će, kako kaže, biti malo izvan okvira onoga što je dosad radila.

