Sin Danijela Popovića postat će otac: ''To je nešto najljepše što ti se u životu može dogoditi''

Sandra Elkasević, Hanka Paldum, Ivana Petrović - samo su neke od dobitnica ovogodišnje Timeless beauty nagrade. Dodjeljuje se već petu godinu iznimnim ženama - onima koje su to zaslužile svojim trudom i radom. Na dodjeli su se OKupile brojne zvijezde, a saznali smo i kako Danijel Popović uskoro postaje djed. Izvještaj s ovog glamuroznog događaja donosi naša Julija Bačić Barać.

Ženama koje su svojim radom, talentom, hrabrošću i karizmom obilježile društveni i javni život Hrvatske i regije sinoć su dodjeljenje Timeless beauty nagrade. Bila je to večer u kojoj s ena prvai način slavila snage žene.

''Žene, neću reći da smo mi stup društva, ali žene drže tri kuta kuće, a muški jedan, mislim da se ženska snaga i zajedništvo moraju jako promovirati jer žena je sama po sebi jaka, a kad je u množini je još jača'', izjavila je Sandra Perković.



''Žena rađa, odgaja, žena usmjerava, vaspitava i nekako bi trebali više povesti računa da ženi daju status koji joj pripada i pred Bogom i pred ljudima'', dodala je Hanka Paldum.

Ovu svečanost nije propustila ni bivša loto djevojka Suzana Mančić koja položaj žena danas ovako ocjenjeuje:

''Nama ženama nikad nije bilo teže, moraš voditi računa o svemu, o cipeli, čarapi, celulitu, liniji, pa kosa, pa vježbe pa mislim mi smo žene s ove planete'', dodala je Suzana Mančić.

Kad nam je već toliko toga na leđima, žena ženi nikao ne bi trebala biti vuk.

''Ja vjerujem u žensko sestrinstvo, u solidarnost tako da, uživam u činjenici da sam žena'', izjavila je Mila Elegović.

''Prije sam bila ospjednuta s muškima, muško društvo, imala sam dva brata, bolje sam se snalazila u muškom društvu, ali kako zrelim sada cijenim iskreno to društvo žena, trebamo jedna drugu podizati'', zaključila je Anđa Marić.

Među ovogodišnjim dobitnicama Timeless beauty nagrade su između ostalih Sandra Perković, Hanka Paldum, ali ii urednica vanjske politike informativnog programa Nove tv, Ivana Petrović.

''Ovakve nagrade za koje ne morate ngažirati ogroman broj glasova, lobirati, to su autentične nagrade i zbog toga mi je jako drago što sam dobila ovu nagradu Timeless beauty'', izjavila je Ivana Petrović.

''Ova nagrada uopće ne simbplizira ljepotu žene bez obzira što je kod mnogih žena ona prisutna, ova nagrada je snaga žene, njihov značaj, sve ono što žena predstavlja u društvu kao takva i upravo zato i poručujemo da je žena jako važan segment naše zajednice, da nju treba poštovati, prema njoj biti nježni'', zaključila je Sanja Bjedov Popović.

A najveća nagrada Ivani Petrović ipak su pozitivne reakcije gledatelja s kojima se svakodnevno susreće.

''To je najveća nagrada, zapravo nema dana da ja idem u grad ili dućan, a da me netko ne pita gospođo Petrović možemo li se s vama fotografirati i čak nedavno u Rimu kad sam bila, prilazi mi jedna žena i kaže mogu li se moja djeca s vama fotogorafirati'', priča nam Ivana.

Još jedna snažna žena i laureatkinja ove nagrade Zdenka Kovačićek sinoć je zabavljala publiku

''Ja sam tu već tradicija postala i moja pjesma Žena za sva vremena je ismbolična pjesma posvećena svim ženama'', govori Zdenka Kovačiček.

Zapjevali su sinoć i Sebastijan Popović i njegova supruga Magdalena i otkrili veliku vijest kako će postati roditelji. Sin Danijela Popovića i Sanje Bjedov čeka svoje prvo dijete.

''Divan je osjećaj, postati otac je nešto najljepše što ti se može u životu dogoditi'', rekao nam je Sebastijan.

Mlade kandidatkinje natjecale za titulu Miss Beauty Hrvatske kojom je proglašena Gina Marinović.

''Još sam malo pod šokom, ali divan je osjećaj'', priznala nam je Gina.

