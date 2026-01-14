Meghan Markle objavila svoj sljedeći potez: "Pažljivo je osmišljeno..."

Meghan Markle lansirala je limitirani set “Trenutak za opuštanje” s čajem, medom i oznakom za knjige, promovirajući mir i povratak jednostavnosti.
Meghan Markle ponovno se vraća u fokus, ovoga puta s nježnim, promišljenim projektom koji spaja eleganciju, mir i dobru knjigu.3 vijesti o kojima se priča ''Izgledam poput kostura'' Nikad bolniji tekst Vedrane Rudan: ''Kosti su mi osute metastazama, nezamisliv je užas umirati od raka'' "prekrasno jutro" Grašina Hana uživa u zimskim radostima, društvo joj prave poznati Hrvati svadbeno slavlje! Pogledajte prvi ples sina Mire Bulja i njegove supruge, odabrali su pjesmu dalmatinskog slavuja
Na svom profilu podijelila je estetski savršenu fotografiju jutarnje poslužavnik-scene s knjigom, čajem od mente i medom s mednim saćem.
"Trenutak za opuštanje. Nova 'As Ever' kolekcionarska oznaka za knjige, čaj od mente i kaduljin med s mednim saćem. Tiha pauza. Pažljivo osmišljeno", napisala je u opisu fotografije.
Pogledaji ovo Celebrity Alka Vuica počastila se luksuznim bijegom, pozirala je ispred poznate građevine daleko od Hrvatske
Bivša vojvotkinja ovom objavom promovira novi limitirani set svoje lifestyle platforme "As Ever", koji uključuje mirisni biljni čaj, domaći med i posebnu oznaku za knjige nazvanu "Zaspala ovdje". Cijeli koncept nosi naziv "Trenutak za opuštanje", a dostupan je putem službene stranice brenda.
Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia
Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia
Meghan je time jasno poručila da želi potaknuti ljude na male trenutke mira, introspekcije i uživanja u svakodnevnim ritualima, daleko od buke javnosti.
Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Veliki udarac: Bradata žena s Eurosonga okrenula leđa slavnom natjecanju!
Galerija 27 27 27 27 27
Propust na stranici brenda Meghan Markle otkrio je nevjerojatne količine koje nitko nije očekivao!
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Egzotična bajka Maje i Šime: "Tko kaže da nikada nećete sresti princa na bijelom konju?"
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nina Badrić pobjegla je u pravi raj! Pohvalila se fotkama s egzotične destinacije
Pogledaji ovo Celebrity Slaven Bilić nakon razvoda sreću je pronašao s 15 godina mlađom Riječankom, koju ne viđamo često