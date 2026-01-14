Meghan Markle objavila svoj sljedeći potez: "Pažljivo je osmišljeno..."

Meghan Markle lansirala je limitirani set “Trenutak za opuštanje” s čajem, medom i oznakom za knjige, promovirajući mir i povratak jednostavnosti.

Meghan Markle ponovno se vraća u fokus, ovoga puta s nježnim, promišljenim projektom koji spaja eleganciju, mir i dobru knjigu.

Na svom profilu podijelila je estetski savršenu fotografiju jutarnje poslužavnik-scene s knjigom, čajem od mente i medom s mednim saćem.

"Trenutak za opuštanje. Nova 'As Ever' kolekcionarska oznaka za knjige, čaj od mente i kaduljin med s mednim saćem. Tiha pauza. Pažljivo osmišljeno", napisala je u opisu fotografije.

Pogledaji ovo Celebrity Alka Vuica počastila se luksuznim bijegom, pozirala je ispred poznate građevine daleko od Hrvatske

Bivša vojvotkinja ovom objavom promovira novi limitirani set svoje lifestyle platforme "As Ever", koji uključuje mirisni biljni čaj, domaći med i posebnu oznaku za knjige nazvanu "Zaspala ovdje". Cijeli koncept nosi naziv "Trenutak za opuštanje", a dostupan je putem službene stranice brenda.

Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Meghan je time jasno poručila da želi potaknuti ljude na male trenutke mira, introspekcije i uživanja u svakodnevnim ritualima, daleko od buke javnosti.

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Veliki udarac: Bradata žena s Eurosonga okrenula leđa slavnom natjecanju!

Galerija 27 27 27 27 27

Propust na stranici brenda Meghan Markle otkrio je nevjerojatne količine koje nitko nije očekivao!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Egzotična bajka Maje i Šime: "Tko kaže da nikada nećete sresti princa na bijelom konju?"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nina Badrić pobjegla je u pravi raj! Pohvalila se fotkama s egzotične destinacije

Pogledaji ovo Celebrity Slaven Bilić nakon razvoda sreću je pronašao s 15 godina mlađom Riječankom, koju ne viđamo često



