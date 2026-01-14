Još jedna egzotična pustolovina Maje i Šime: "Tko kaže da nikada nećete sresti princa na bijelom konju?"

Maja Šuput objavila romantične fotke s jahanja u Indoneziji sa Šimom Elezom.

Maja Šuput ponovno je očarala svoje pratitelje na Instagramu, ovog puta nizom romantičnih i zabavnih fotografija s jahanja po plaži u egzotičnoj Indoneziji, gdje već neko vrijeme uživa sa partnerom Šimom Elezom.

U veseloj objavi s plaže, popularna pjevačica i TV voditeljica napisala je:

"Televisa presenta... IIIIHAAAA" napisala je Maja u opisu, aludirajući na telenovele i unoseći dozu humora u ovu idiličnu priču s obale oceana.

Na fotografijama, Maja blista u ležernom bež kompletu i sunčanim naočalama dok jaše konja uz samu morsku obalu, smijući se i uživajući u trenutku. Uz nju je, naravno, i Šime, koji je u crnom outfitu pozirao na bijelom konju, što je Maja dodatno komentirala u storyju simpatičnom porukom.

"I tko kaže da nikada nećete sresti princa na bijelom konju?", stoji u opisu fotografije.

Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja i Šime bili su i u nezaboravnoj avanturi kroz džunglu. Više o tome pisali smo OVDJE.

