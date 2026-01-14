Dvostruka tragedija: Pjevačica izgubila dom mjesec dana nakon velikog uspjeha

Ukrajinska predstavnica na Dječjem Eurosongu 2025., na kojem se natjecao i naš Marino Vrgoč, Sofia Nersesian, umalo je nastradala u nedavnom ruskom napadu na Kijev.
Uskoro će proći četiri godine otkako je počela ruska invazija na Ukrajinu, a nemilosrdni napadi u kojima stradavaju civili i dalje ne jenjavaju.
Nedavni ruski napad na Kijev umalo je koštao života desetogodišnju Sofiju Nersesian, koja je prije samo mjesec dana predstavljala Ukrajinu na Dječjem Eurosongu 2025. u Tbilisiju.
Sofia Nersesian - 3 Foto: YouTube Screenshot
Mlada pjevačica, koja je osvojila visoko drugo mjesto s pjesmom "Motanka", na društvenim mrežama je pokazala potpuno uništenu zgradu u kojoj je stanovala s obitelji. Ona, roditelji i sestra srećom su se evakuirali na vrijeme, no uspomene na bezbrižno djetinjstvo su uništene.
"Molim vas da ne ignorirate upozorenja jer će vam jednog dana možda spasiti život. Ovo su opasna vremena i pogledajte naš dom", izjavila je Sofia u videu naslovljenom "Rusija onemogućuje normalan život ukrajinskoj djeci", u kojem je pokazala koliko je uništena zgrada u kojoj je stanovala.
Sofia Nersesian - 2 Foto: YouTube Screenshot
Podršku Sofiji i njezinoj obitelji iskazali su ostali sudionici ukrajinskog izbora za Dječji Eurosong, bivša eurovizijska pobjednica Jamala, ali i mnogi fanovi Eurosonga.
Zanimljivo, njezina pjesma "Motanka", s kojom se predstavila na Dječjem Eurosongu u prosincu, predstavlja lutku motanku, simbol mnoge ukrajinske djece pogođene ratom. Motanka je amulet-lutka koja se izrađuje ručno i služi kao zaštitnica, a u pjesmi se pojavljuje kao simbol zaštite, nade i snage.
Sofia Nersesian - 1 Foto: YouTube Screenshot
Tekst prikazuje motanku koja ne spava, čije se niti sjaje i u kojoj vjera gori te govori o borbi protiv tame i straha. U pjesmi Sofia pjeva kako se ne boji mraka i bori se za svjetlo, dok moli motanku da joj sačuva život, da je ne ostavi samu i da suze pretvori u toplu kišu, snažnu metaforu nade i otpornosti.
