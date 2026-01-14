Sjećate se blizanaca koji su zaludjeli Hrvatsku, punili dvorane pa nestali? Evo što se dogodilo s njima!

Nekadašnje norveške tinejdžerske senzacije Marcus i Martinus vraćaju se u Zagreb osam godina nakon što su izazvali veliku pomamu u Avenue Mallu.

Kroz glazbenu povijest mnogi izvođači prodefilirali su se kao dječje zvijezde, započevši karijere još kao tinejdžeri. U Hrvatskoj ljubitelji glazbe zasigurno će se sjetiti 2018. godine i pomamu kakvu su izazvali norveški blizanci Marcus i Martinus Gunnarsen, poznati kao duo Marcus & Martinus, koji su odrasli pred kamerama.

Od simpatičnih klinaca koji su osvojili publiku na dječjem natjecanju do međunarodnih tinejdžerskih senzacija, a zatim i izvođača koji su 2024. predstavljali Švedsku na Eurosongu, njihova priča posljednjih godina dobila je i kontroverzni preokret kada je njihova karijera nakon pandemije dobila novi zamah u susjednoj Švedskoj.

Marcus & Martinus probili su se 2012. kao desetogodišnjaci kada su pobijedili na norveškom Melodi Grand Prix Junioru s pjesmom "To dråper vann". To im je bio veliki start i odskočna daska prema širem tržištu, a kasnije je upravo ta pjesma postala dio njihove rane diskografije i prepoznatljivog teen pop zvuka.

Tijekom druge polovice 2010-ih izgradili su ogroman fandom među tinejdžerima diljem Skandinavije i šire Europe. Njihova diskografija i turneje rasle su korak po korak, a albumi i singlovi redovito su imali snažan odjek na nordijskom tržištu. Hrvatska publika dobro ih pamti iz tog razdoblja - 2018. su gostovali u Zagrebu u sklopu Moments Toura, a zbog velikog interesa koncert je prebačen u Malu dvoranu Doma sportova, uz zadržan datum 27. ožujka 2018. godine. Prije samog koncerta održali su susret s fanovima na kojoj su stotine obožavateljica čekale u redu gajeći nadu da će vidjeti svoje idole, ali i trenirali s juniorima Dinama. U Zagreb su se vratili u listopadu iste godine kao predizvođač Jasonu Derulu.

Zbog pandemije su stali, a za njih su mnogi čuli ponovno 2022. godine kada su pod maskom Spelmannena (pjevača i folk instrumenta) nastupali na švedskom Maskiranom pjevaču i odnijeli pobjedu, što je bio još jedan dokaz koliko su postali domaći i kod švedske publike.

Nanovo stečenu popularnost iskoristili su za dva nastupa na švedskoj Dori Melodifestivalenu - 2023. su osvojili drugo mjesto iza Loreen, dok su 2024. pobijedili i predstavljali Švedsku na Eurosongu u Malmöu, osvojivši deveto mjesto.

U Norveškoj su, međutim, doživjeli i val kritika – dio javnosti i medija zamjerao im je što kao norveški izvođači predstavljaju Švedsku. U norveškim tabloidima pojavljivali su se i vrlo oštri naslovi, uključujući komentare da su iznevjerili Norvešku, a dio te rasprave završio je i kroz pritužbe norveškom Vijeću za medijsku etiku (PFU) zbog načina na koji su pojedini mediji etiketirali duo.

Sada, norveški blizanci koji će 21. veljače proslaviti 24. rođendan ponovno održavaju koncerte diljem Europe, a jedna od stanica bit će Zagreb 26. siječnja u Tvornici kulture, za kojeg su ulaznice odavno rasprodane.

"2026. je nova 2016.?! Teško je misliti kako smo zbilja htjeli opet objaviti ove slike", napisala su braća na Instagramu uz galeriju s njihove ranije europske turneje, na što su se fanovi javljali i pisali kako se osjećaju starima.

