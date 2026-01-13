Kolinda u izdanju kakvom je još niste vidjeli! Novom objavom zaintrigirala je vjerne fanove

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović objavila je niz fotografija sa svojih putovanja diljem svijeta te u emotivnom opisu otkrila koliko su joj upravo ta putovanja pomogla u jednoj od najizazovnijih godina njezina života.

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović podijelila je niz fotografija sa svojih putovanja, uz snažnu i emotivnu poruku o životu, vodstvu i osobnim izazovima.

Na fotografijama koje je objavila vidi se u različitim dijelovima svijeta – od egzotičnih plaža i povijesnih gradova do mirnih trenutaka za sebe. U opisu objave osvrnula se na proteklu godinu, koju je opisala kao osobno zahtjevnu, ali i obilježenu putovanjima koja su joj pomogla pronaći ravnotežu, snagu i novu perspektivu.

''Putovanja su oduvijek bila važan dio mog života. Putujem toliko često da, kada me prijatelji pitaju zašto stalno kupujem nove kofere, obično im kažem da je to moj način plaćanja stanarine. Zapravo, moj posljednji angažman prošle godine bilo je lansiranje Euronews Travel Channela u Dohi – prikladan način da zaključim godinu koja je, u mnogočemu, bila obilježena kretanjem. Kao što mnogi od vas znaju, prošla godina bila je za mene osobno vrlo teška. Jedna od stvari koja mi je pomogla da ponovno pronađem ravnotežu i perspektivu bila su putovanja. Mnogo sam putovala zbog posla, ali sam si također uzela trenutke samo za sebe – trenutke za disanje, razmišljanje i obnavljanje snage.''

Kolinda Grabar-Kitarović - 6 Foto: Facebook

Kolinda Grabar-Kitarović - 4 Foto: Facebook

Kolinda Grabar-Kitarović - 5 Foto: Facebook

''Od Sjedinjenih Američkih Država i prekrasnih karipskih otoka Anguille i St. Martina početkom godine, preko Maroka (Marrakech, Rabat, Casablanca i Tanger), do Dohe, Rijada i mnogih drugih iznimnih mjesta – putovanja su mi pružila i svrhu i predah. Dok sada započinjem jedno osobno putovanje koje bi mnogi opisali kao putovanje života, željela sam podijeliti galeriju fotografija iz prošle godine koje jednostavno nisam stigla ranije objaviti. Ovom prilikom želim zahvaliti svojoj obitelji te svim prijateljima – starim i novim – koji su mi bili podrška, držali me prizemljenom i pomagali mi da se usredotočim na ono što je uistinu važno. Tijekom godina putovanja su me naučila mnogo toga o vodstvu i o životu. Prije svega, naučila su me poniznosti. Kada mnogo putujete, brzo shvatite da nijedna zemlja, nijedna kultura i nijedan vođa nemaju monopol na istinu, mudrost ili otpornost.''

Kolinda Grabar-Kitarović - 7 Foto: Facebook

Kolinda Grabar-Kitarović - 8 Foto: Facebook

''Putovanja su me naučila otvorenosti uma. Naučila su me da poštovanje nije opcija. Zajedno s povjerenjem, ono je najvrjednija valuta u ljudskim odnosima i diplomaciji. Poštujte način na koji ljudi žive, razmišljaju i pamte svoju povijest, čak i kada se razlikuje od vaše. Kada se ljudi osjećaju poštovano, vrata se otvaraju. Kada se ne osjećaju, nikakva autoritet to ne može nametnuti. Putovanja su me također naučila da je vodstvo prisutnost. Ljudi odmah osjete jeste li doista tu zbog njih ili samo prolazite. Titule znače mnogo manje od autentičnosti. Prešla sam kontinente, proputovala brojne zemlje i nadam se da ću uskoro stići i do posljednjeg kontinenta. Posvuda je poruka bila ista: ljudi reagiraju na iskrenost, a ne na status.''

Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: Facebook

Kolinda Grabar-Kitarović, Jakov Kitarović Foto: Instagram

''Još jedna jednostavna lekcija koju su me putovanja naučila jest da osmijeh otvara vrata. Osmijeh nije slabost; on je vidljivo poštovanje. Smanjuje obrambene zidove, razbija strah i podsjeća nas na našu zajedničku ljudskost. I naposljetku, putovanja su me naučila ljubaznosti. U svijetu koji često nagrađuje glasnoću, brzinu i sukob, ljubaznost ostaje jedan od najsnažnijih alata vodstva koje imamo. Ona gradi povjerenje, gradi odanost i gradi mostove koji traju daleko dulje od bilo kojeg trenutka ili krize. Kad bih sve morala sažeti u jednu rečenicu: dobro vodstvo ne počinje autoritetom, već znatiželjom; ne kontrolom, već poštovanjem; i ne egom, već ljubaznošću. U konačnici, malo tko pamti vaše politike, ali svi pamte kako su se uz vas osjećali'', zaključila je bivša predsjednica.

Kolinda Grabar-Kitarović - 2 Foto: Facebook

