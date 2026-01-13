Hrvatice poludjele za zgodnim policajcem: ''Sad ne znam trebam li paziti ili pustiti da me uhvati...''

Društvene mreže ovih su dana doslovno eksplodirale zbog jedne fotografije, a Hrvatice su se složile u jednom – ovakvog policajca rijetko se viđa.

Fotografija zgodnog policajca objavljena na službenoj Facebook stranici Policija Hrvatske u rekordnom je roku postala pravi hit na društvenim mrežama.

Umjesto komentara o sigurnosti na cestama i zimskim uvjetima, objava je potaknula lavinu simpatičnih, duhovitih i poprilično zavodljivih reakcija – osobito među pripadnicama ljepšeg spola.

Na fotografiji policajac pozira uz službeno vozilo pokraj snijegom prekrivene ceste, no pažnja pratitelja brzo se preusmjerila s poledice na policajca.

''A gdje ovaj gospodin zaustavlja? Da projurim na biciklu'', ''Imam ja auto, pa ćemo zajedno… Ipak je hladno'', ''Točno bih mogla izazvati lančani sudar naiđem li na ovog službenika'', ''Di se nalazi gospon policajac, pitam za prijateljicu'', ''E to se zove policajac, a ne oni metar i žilet'', ''I ja bih ovakvu poledicu'', ''Sad ne znam trebam li paziti ili pustiti da me uhvati jedan ovakav'', ''Uz ovakve policajce smo stvarno sigurni'', ''Gdje su ovakvi policajci bili u moje vrijeme'', ''Kazni me, majke ti!'', ''Sad će žene počet namjerno pi*darije radit'', samo su neki od brojnih komentara na objavi.

Objava je do objave ovog članka prikupila više od 7 tisuća lajkova.

Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, fotografija je snimljena u zaleđu Šibenika, točnije na području oko Drniša, a policajac s fotografije zaposlenik je Policijske uprave šibensko-kninske.

Podsjetimo, prije nekoliko mjeseci dogodila se slična situacija s jednim drugim policajcem. Zadarski policajci iz goruće kuće u srpnju spasili su četveročlanu obitelj. U vatru su ušli bez opreme, no nisu dvojili. Dan nakon akcije četvorica heroja gostovali su u Dnevniku Nove TV. Reporterka Dnevnika Sanja Jurišić u Zadru je razgovarala s Dariom, Matijom, Filipom i Brunom. A od njih četvorice, jedan je posebno pridobio pozornost nježnijeg spola na društvenim mrežama.

Policajac iz Zadra Dario Kruneš - 3 Foto: Pixsell

Riječ je bila o policajcu Dariju Krunešu, a više o njemu čitajte OVDJE.

Dario Kruneš Foto: Dnevnik Nove TV

