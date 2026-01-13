Zgodna supruga vatrenog skupocjenim detaljem mamila poglede, evo koliko je za njega iskeširala

Supruga Duje Ćaleta-Cara na društvenim se mrežama pohvalila izdanjem, a jedan detalj posebno je privukao pažnju.

Adriana Ćaleta-Car ponovno je privukla poglede izdanjem koje dokazuje da i ležerni komadi mogu izgledati izuzetno chic kad su dobro usklađeni.

Za šetnju gradom odabrala je kombinaciju tamnoljubičaste majice, širokih traperica i dugog crnog kaputa. Cjelokupan look zaokružila je pažljivo odabranim modnim dodacima – sunčanim naočalama i torbicom luksuzne marke Birkin.

No ono što je najviše privuklo pažnju bile su – cipele. Upečatljive gležnjače od crne kože s bordo lakiranim kapicama odmah su zapele za oko.

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Pratitelji su ih brzo počeli komentirati, a mnogima su upravo one bile modni vrhunac izdanja.

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Inače, riječ je o modelu Nevada Stretch High Boot luksuznog brenda Khaite, izrađenom od crne kože s bordo lakiranim detaljem na vrhu. Prema službenoj internetskoj stranici brenda, te čizme stoje 1560 eura.

Gležnjače Foto: Khaite/Screenshot

Biste li izdvojili toliko novca za ove čizme? Da, čizme su vrhunske i vrijede svakog centa.

Ne, nisu mi ni lijepe, a kamoli da bih platila toliko.

Lijepe jesu, ali cijena je stvarno pretjerana. Da, čizme su vrhunske i vrijede svakog centa.

Ne, nisu mi ni lijepe, a kamoli da bih platila toliko.

Lijepe jesu, ali cijena je stvarno pretjerana. Ukupno glasova:

