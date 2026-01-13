Zgodna supruga vatrenog skupocjenim detaljem mamila poglede, evo koliko je za njega iskeširala

Supruga Duje Ćaleta-Cara na društvenim se mrežama pohvalila izdanjem, a jedan detalj posebno je privukao pažnju.
Za šetnju gradom odabrala je kombinaciju tamnoljubičaste majice, širokih traperica i dugog crnog kaputa. Cjelokupan look zaokružila je pažljivo odabranim modnim dodacima – sunčanim naočalama i torbicom luksuzne marke Birkin.
No ono što je najviše privuklo pažnju bile su – cipele. Upečatljive gležnjače od crne kože s bordo lakiranim kapicama odmah su zapele za oko.
Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram
Pratitelji su ih brzo počeli komentirati, a mnogima su upravo one bile modni vrhunac izdanja.
Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram
Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram
Inače, riječ je o modelu Nevada Stretch High Boot luksuznog brenda Khaite, izrađenom od crne kože s bordo lakiranim detaljem na vrhu. Prema službenoj internetskoj stranici brenda, te čizme stoje 1560 eura.
Gležnjače Foto: Khaite/Screenshot
