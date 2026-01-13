Od šegrta koji je izrađivao kofere do jednog od najluksuznijih brendova na svijetu!

Brend Louis Vuitton danas je vlasnik mnogih modnih i kozmetičkih tvrtki, no mnogi ne znaju kako je sve krenulo od torbe.

Kada netko danas kaže Louis Vuitton, većina odmah pomisli na luksuzne torbe, monogram LV, crvene tepihe i prestiž. No priča o ovom brendu započela je skromno — s jednim čovjekom koji je želio unaprijediti putnu prtljagu.

Louis Vuitton (1821.–1892.) rođen je u selu Anchay u Francuskoj. Kao mladić napustio je obiteljski dom i krenuo pješke prema Parizu, gdje je u tinejdžerskoj dobi počeo učiti zanat kao šegrt kod proizvođača prtljage. Upravo je ovaj rani početak postavio temelje za ono što će kasnije postati jedna od najutjecajnijih luksuznih modnih kuća u svijetu.

Njegova izvrsnost u izradi kofera brzo je privukla pažnju. Čak i francuski car Napoleon III. angažirao je Vuittona da radi prtljagu za njegovu suprugu, caricu Eugénie, a ta prestižna narudžba pomogla je podići reputaciju mladog majstora, što je dovelo i do Vuittonovog otvaranja vlastite radionice i trgovine u Parizu, usredotočene na luksuznu prtljagu.

Louis Vuitton je ubrzo transformirao tržište putne opreme. Do tada su kovčezi imali zakrivljene gornje dijelove koji su otežavali slaganje i transport; Vuitton je uveo ravne vrhove i lagani, ali čvrsti materijal, što je omogućilo da se prtljaga lakše slaže i putuje. Ovo se pokazalo revolucionarnim za putnike 19. stoljeća.

Njegovi proizvodi brzo su postali traženi među elitom — iako je brand u početku bio fokusiran na prtljagu, Louis Vuitton postavio je standarde za vrhunsku izradu i estetiku koji će kasnije postati temelj cijele modne kuće.

Kako su njegovi kovčezi postajali sve popularniji, brzo su se pojavile kopije. Kako bi se tome suprotstavio, Vuitton je osmislio posebne uzorke i materijale koji su njegove kovčege činili lako prepoznatljivima i težima za krivotvorenje. Tako su nastali poznati Louis Vuitton dizajni — ne kao ukras, već kao zaštita od krivotvorina.

Nakon Louisove smrti 1892. godine, posao je preuzeo njegov sin Georges, koji je u potpunosti promijenio smjer kuće. Georges je 1896. godine dizajnirao ikonični Monogram Canvas — uzorak s inicijalima LV okruženim cvjetnim motivima koji je postao neizbrisiv globalni simbol luksuza i sofisticiranosti.

Pod njegovim vodstvom Louis Vuitton je počeo otvarati trgovine izvan Francuske, uključujući London i New York krajem 19. stoljeća, čime je brend počeo graditi međunarodnu prisutnost. Godine su prolazile, a generacije iz obitelji Vuitton nastavile su širiti paletu proizvoda — od dizajna za putovanja do fashion artikala poput torbi i kasnije ready-to-wear kolekcija, parfema i dodataka.

Louis Vuitton nije samo postao luksuzna marka — tijekom vremena postao je ključni pokretač globalnog luksuznog tržišta. Godine 1987. Louis Vuitton spojio se s tvrtkom Moët Hennessy kako bi osnovao LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), danas najveći luksuzni konglomerat na svijetu sa stotinama brendova u portfelju.

Tijekom 2000-ih i 2010-ih LV je nastavio rasti kao modni gigant, uvodeći nove ikonične proizvode — od Speedy i Neverfull torbi, do ready-to-wear kolekcija i prestižnih partnerstava s umjetnicima i dizajnerima. Suradnje s umjetnicima poput Takashija Murakamija i Stephena Sprousea pomogle su brandu da ostane kulturan i relevantan kroz desetljeća.

Danas Louis Vuitton posluje u više od 50 zemalja s više od 460 trgovina širom svijeta i često se svrstava među najvrijednije luksuzne brendove globalno. Njegov monogram i dalje ostaje jedan od najsnažnijih modnih simbola na svijetu — toliko prepoznatljiv da ga često identificiraju i oni koji ne prate modu.

Kroz više od 170 godina postojanja, Louis Vuitton je iz malog francuskog ateljea postao globalni trendsetter: postavio je standardiziranu luksuznu estetiku, nadahnuo brojne imitacije i konkurente i ostao simbol prestiža i kvalitete.

Danas je to ime koje ne znači samo luksuznu torbu, to znači modnu kulturu, tradiciju i neprestanu evoluciju u svijetu mode i lifestylea.

