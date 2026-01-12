Ruben Van Gucht na dodjelu važne nagrade stigao u društvu manekenke u čijem društvu je već viđen

Ruben Van Gucht zajedno s 18 goina mlađom Valentine Besard se pojavio na dodjeli nagrade Zlatna kopačka, gdje je ponosno pozirao fotografima.
Suprug nagrađivane hrvatske atletičarke Blanke Vlašić i sportski novinar Ruben Van Gucht više od godinu dana plijeni pozornost medija zbog svojih izjava o braku.3 vijesti o kojima se priča svadbeno slavlje! Pogledajte prvi ples sina Mire Bulja i njegove supruge, odabrali su pjesmu dalmatinskog slavuja više se ne kriju Nakon razvoda uživa u ljubavi s kolegicom: Na plaži nisu skidali ruke jedno s drugoga pohvalio se Modrić za Novu godinu imao privatnog kuhara, pogledajte specijalitete u kojima je uživao s obitelji!
Prema njegovim riječima, on i jedna od naših najboljih sportašica svih vremena žive u otvorenom braku, dok je jedna od djevojaka s kojima se povezuje, spisateljica Charlotte Van Looy, još ranije otkrila kako su zajedno sada već sedam godina. Međutim, s Van Looy se više fotografira za društvene mreže, a u njegovom životu je nova plavuša.
Galerija 27 27 27 27 27
Ruben Van Gucht, Valentine Besard - 3 Foto: Profimedia
Ruben Van Gucht, Valentine Besard - 2 Foto: Profimedia
U pitanju je manekenka Valentine Besard, s kojom je bio na manifestaciji Zlatna kopačka, koja dodjeljuje nagradu za najboljeg strijelca u Belgiji.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Izgubio je roditelje u avionskoj nesreći, a sada se sprema ispisati povijest
Par se i modno uskladio - dok je Van Gucht pozirao u tamno zelenom odijelu, bijeloj košulji i bakrenim čizmama, Besard je blistala u crvenoj haljini.
Ruben Van Gucht, Valentine Besard - 4 Foto: Profimedia
Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram
Ruben Van Gucht Foto: Afp
Ruben Van Gucht Foto: Instagram
Njih dvoje su zajedno bili i na jednom događaju početkom prosinca, a fotke su objavili u zajedničkoj objavi na Instagramu.
Vlašić je samo jednom reagirala na objave o svom braku i to kada je na novinarski upit poručila da nema komentara. Od sredine protekle godine ne nosi prsten, što je potaknulo nagađanja o razvodu. Par se vjenčao 2022., nakon čega su dobili sina Monda.
Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 3 Foto: Instagram
Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 4 Foto: Instagram
Odnedavno je počeo raditi i kao DJ, o čemu više pročitajte OVDJE.
Njegov prijatelj je nedavno komentirao njegov ljubavni život, o čemu više pročitajte OVDJE.
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Veliko slavlje u obitelji Edina Džeke! Njegova lijepa supruga sve je otkrila emotivnom objavom
1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Priča o golemom uspjehu ženskog benda koji je jedna rečenica dovela do potpunog bojkota!
Pogledaji ovo Celebrity U Beču je održan ždrijeb polufinala Eurosonga, evo kada nastupa Hrvatska!
Pogledaji ovo Celebrity Pobjednica MasterChefa pokazala kakve joj poruke šalje majka, svi će se prepoznati!