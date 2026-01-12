Ruben Van Gucht na dodjelu važne nagrade stigao u društvu manekenke u čijem društvu je već viđen

Ruben Van Gucht zajedno s 18 goina mlađom Valentine Besard se pojavio na dodjeli nagrade Zlatna kopačka, gdje je ponosno pozirao fotografima.

Suprug nagrađivane hrvatske atletičarke Blanke Vlašić i sportski novinar Ruben Van Gucht više od godinu dana plijeni pozornost medija zbog svojih izjava o braku.

Prema njegovim riječima, on i jedna od naših najboljih sportašica svih vremena žive u otvorenom braku, dok je jedna od djevojaka s kojima se povezuje, spisateljica Charlotte Van Looy, još ranije otkrila kako su zajedno sada već sedam godina. Međutim, s Van Looy se više fotografira za društvene mreže, a u njegovom životu je nova plavuša.

Galerija 27 27 27 27 27

Ruben Van Gucht, Valentine Besard - 3 Foto: Profimedia

Ruben Van Gucht, Valentine Besard - 2 Foto: Profimedia

U pitanju je manekenka Valentine Besard, s kojom je bio na manifestaciji Zlatna kopačka, koja dodjeljuje nagradu za najboljeg strijelca u Belgiji.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Izgubio je roditelje u avionskoj nesreći, a sada se sprema ispisati povijest

Par se i modno uskladio - dok je Van Gucht pozirao u tamno zelenom odijelu, bijeloj košulji i bakrenim čizmama, Besard je blistala u crvenoj haljini.

Ruben Van Gucht, Valentine Besard - 4 Foto: Profimedia

Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

Ruben Van Gucht Foto: Afp

Ruben Van Gucht Foto: Instagram

Njih dvoje su zajedno bili i na jednom događaju početkom prosinca, a fotke su objavili u zajedničkoj objavi na Instagramu.

Vlašić je samo jednom reagirala na objave o svom braku i to kada je na novinarski upit poručila da nema komentara. Od sredine protekle godine ne nosi prsten, što je potaknulo nagađanja o razvodu. Par se vjenčao 2022., nakon čega su dobili sina Monda.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 3 Foto: Instagram

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 4 Foto: Instagram

Odnedavno je počeo raditi i kao DJ, o čemu više pročitajte OVDJE.

Njegov prijatelj je nedavno komentirao njegov ljubavni život, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Veliko slavlje u obitelji Edina Džeke! Njegova lijepa supruga sve je otkrila emotivnom objavom

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Priča o golemom uspjehu ženskog benda koji je jedna rečenica dovela do potpunog bojkota!

Pogledaji ovo Celebrity U Beču je održan ždrijeb polufinala Eurosonga, evo kada nastupa Hrvatska!

Pogledaji ovo Celebrity Pobjednica MasterChefa pokazala kakve joj poruke šalje majka, svi će se prepoznati!