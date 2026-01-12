U Beču je održan ždrijeb polufinala Eurosonga, evo kada nastupa Hrvatska!

Predstavnik Hrvatske, koji će biti odabran putem Dore u veljači, nastupat će u prvom dijelu prvog polufinala Eurosonga, koje je na rasporedu u utorak 12. svibnja.

Točno četiri mjeseca prije prvog polufinala, u austrijskoj prijestolici Beču održan je ždrijeb za polufinala 70. izdanja Eurosonga.

Na ovogodišnjem natjecanju natjecat će se 35 zemalja, od čega će se njih 30 natjecati u dva polufinala, dok je pet zemalja - Austrija, Francuska, Italija, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo - izravno plasirano u finalu.

JJ, Austrija Foto: Afp

Hrvatski predstavnik, koji će biti izabran na Dori 2026., nastupat će u prvom dijelu prvog polufinala. To znači kako će hrvatski natjecatelj nastupati između rednih brojeva 1 i 7, no službeni redoslijed nastupa bit će utvrđen od strane producenata krajem ožujka ili početkom travnja, kada budu poznate sve pjesme.





Prvo polufinale, 12. svibnja

Prvi dio prvog polufinala

Finska

Grčka

Gruzija

Hrvatska

Moldova

Portugal

Švedska

Drugi dio prvog polufinala

Belgija

Crna Gora

Estonija

Izrael

Litva

Poljska

San Marino

Srbija

Od izravnih finalista nastupaju Italija i Njemačka.

JJ, Austrija Foto: Afp

Drugo polufinale, 14. svibnja

Prvi dio drugog polufinala

Armenija

Azerbajdžan

Bugarska

Češka

Luksemburg

Rumunjska

Švicarska

Ukrajina

Drugi dio drugog polufinala

Albanija

Austalija

Cipar

Danska

Latvija

Malta

Norveška

Od izravnih finalista nastupaju Austrija, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Zadnji puta kada je Hrvatska nastupala u prvom dijelu prvog polufinala bilo je 2024., kada je Baby Lasagna ostvario najveći uspjeh na ovom glazbenom natjecanju.

Iako je ove godine obljetničko izdanje Eurosonga, na natjecanju će se natjecati najmanji broj zemalja od uvođenja polufinala 2004. godine. Razlog tome je bojkot pet zemalja - Irske, Islanda, Nizozemske, Slovenije i Španjolske, koje su zahtijevale od EBU-a i organizatora Eurosonga izbacivanje Izraela s Eurosonga zbog zločina koje vrše nad Palestincima, kao i uskraćivanje prava novinara i liječnika na rad.

