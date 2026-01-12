Istarskog glazbenika iz našeg hit‑showa gledamo na Dori, ali znate li tko mu je kći?

Bubnjar grupe Ritam Noir Zoran Đorđević, poznatiji i kao Đole Macola, nastupit će na Dori, a veliku podršku mu pruža kći Eni.

Izbor Hrvatske za Eurosong Dora 2026. održat će se sredinom veljače, a protekli tjedan objavljene su 24 pjesme koje ćemo možda slušati u svibnju u Beču. Među odabranim izvođačima je i bend Ritam Noir, koji će se predstaviti s pjesmom "Profumi di mare", koja kombinira istarsku čakavštinu s rock zvukom.

Za bubnjevima je Zoran Đorđević, koji je na istarskoj glazbenoj sceni poznat i pod imenom Đole Macola. Ovaj glazbenik poznat je po sviranju legendarnom bendu Atomsko sklonište, a radio je i s Radom Šerbedžijom, Livijom Morosinom i Alenom Vitasovićem.

U ožujku prošle godine pratili smo ga i u našoj emisiji "Tko to tamo pjeva", u kojem je sudjelovao kao tajni glas.

"Svi su trenuci mog rada podjednako lijepi jer sam uz svih napredovao i izgradio karijeru, te sebe kao osobu", ispričao je lani u intervjuu za Showbuzz.hr o svojim iskustvima u glazbi.

Zoran Đorđević - 2 Foto: Nova TV

Zoran Đorđević - 3 Foto: Nova TV

Zoran Đorđević - 1 Foto: Nova TV

Zoran Đorđević Foto: Nova TV

Đole Macola nije jedini član svoje obitelji kojeg smo imali priliku pratiti. Naime, njegova kći je Eni Đorđević, koja je sudjelovala u MasterChefu 2024. i došla do Top 4.

Simpatična Eni, koja je nastavila objavljivati recepte na svojim društvenim mrežama, na Instastoryju je podijelila isječak iz pjesme "Profumi di mare", a ispod objave je komentirala "Ajmooo ekipaaaaa! Ajmo tataaaaa!"

Eni Đorđević - 5 Foto: Instagram

Eni Đorđević - 2 Foto: Instagram

Eni Đorđević, MasterChef - 2 Foto: Nova TV

Eni Đorđević, MasterChef Foto: Nova TV

Još nije poznato u kojem polufinalu će nastupati Ritam Noir, čija "Profumi di mare" trenutno broji oko 28 tisuća pregleda.

