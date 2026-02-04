Priznanje koje malo tko dobije: Stjepan Hauser stiže na posebno mjesto u svjetskoj glazbenoj povijesti

Stjepan Hauser bit će poseban gost 76. izdanja Festivala di Sanremo, gdje će na Večeri obrada nastupiti s Fedezom i Marcom Masinijem u izvedbi hita "Meravigliosa creatura".

Stjepan Hauser još jednom potvrđuje da je njegovo ime odavno izašlo izvan granica domaće i klasične scene.

Hrvatski violončelist nastupit će kao poseban gost na 76. izdanju Festivala u Sanremu, i to tijekom jedne od najiščekivanijih večeri – popularne Večeri obrada.

Neće biti riječ o kratkom gostovanju, već o pravom glazbenom susretu na velikoj pozornici. Hauser će se pridružiti Fedezu, jednom od najpoznatijih talijanskih pop-izvođača, te kantautoru Marcu Masiniju u izvedbi legendarne pjesme "Meravigliosa creatura" Gianne Nannini.

Festival di Sanremo, koji već desetljećima ima posebno mjesto u talijanskoj i svjetskoj glazbenoj povijesti, ove će se godine održati od 24. do 28. veljače. Umjetničko vodstvo ponovno preuzima popularni televizijski voditelj Carlo Conti.

Kao i ranijih godina, festival će biti podijeljen u dvije glavne kategorije. U natjecateljskom dijelu Campioni predstavit će se afirmirani izvođači s potpuno novim pjesmama, dok je kategorija Nuove Proposte namijenjena mladim glazbenim nadama koje su svoje mjesto izborile kroz Sanremo Giovani i Area Sanremo.

