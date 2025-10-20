Hauser se u svom stilu pohvalio sretnim vijestima, poruke su preplavile njegov Instagram

Stjepan Hauser nije skrivao osmijeh u novom videu na Instagramu dok je najavljivao velik pothvat.
U prepoznatljivom stilu, s dozom drame i šarma, najavio je svoju nadolazeću turneju.
''Moja posljednja turneja kao BUNTOVNIK!!! Ovo ne želite propustiti'', napisao je u opis objave te dodao kada i gdje nastupa.
U videu Hauser pozira na moćnom motociklu, odjeven u crnu kožnu jaknu i bijelu košulju, okružen dimom i efektima koji podsjećaju na pravu rock'n'roll scenu.
Pratitelji su mu brzo objavu zatrpali komentarima.
''Kakav buntovnik'', ''Najbolja najava na svijetu'', ''Ovo me tako nasmijalo'', ''Ma najbolji si'', ''Sretno'', ''Kako zgodan muškarac'', ''Budi oprezan'', ''Čestitam'', dio je komentara s Instagrama.
Hauser se ženi?! Novom objavom sa ženom u bijelom sve je zbunio. Detalje pročitajte OVDJE.
