Pogledajte spektakularne fotke s vjenčanja domaćeg para kojeg društvene mreže obožavaju

Influencerski par podijelio je prizore s vjenčanja koji su ostavili sve bez daha.

Influenceri Martina Filić (sada Hadžić) i Ismael Hadžić na društvenim su mrežama podijelili bajkovite prizore sa svoga vjenčanja.

Okruženi snježnobijelim cvijećem, u trenutku dok se ljube na pozornici, u pozadini spektakularni vatromet.

Martina u raskošnoj vjenčanici i Ismael u elegantnom tamnom odijelu izgledaju poput filmskog para, a cijela scena djeluje nestvarno – do posljednjeg detalja.

Prizori s njihovog vjenčanja u trenu su se proširili društvenim mrežama, a komentari oduševljenja pristižu sa svih strana.

Pogledaji ovo Celebrity Objavio je i video! Baby Lasagna zapalio fotku Vojka V: ''Što se događa!''

''Slika života! Wow'', ''Koja predivna fotka! Čestitam'', ''Ma predivni iste neka vam je sa srećom'', ''Najljepši svadbeni prizor ikada! Čestitke, živjeli mladenci'', ''Ajmeee, kakva fotka'', dio je komentara s društvenih mreža.

Galerija 14 14 14 14 14

Sviđa li vam se? Naša 23-godišnja influencerica udala se u tradicionalnoj vjenčanici i izbjegla trendove. Više o tome pisali smo OVDJE.

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 4 Foto: Instagram

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 3 Foto: Instagram

A više o lijepoj Martini pročitajte OVDJE.

Martina Filić, Ismael Hadžić Foto: Instagram

Martina Filić, Ismael Hadžić Foto: Instagram

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ovakve prizore ne viđamo često! Donna Vekić u bikiniju pozirala na rajskom otoku

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Priča o usponu i tihom raspadu najuspješnijeg ženskog benda desetljeća

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgledaju punac i punica Ivana Rakitića? Raquel je pokazala svoje roditelje!