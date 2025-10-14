Priča o usponu i tihom raspadu najuspješnijeg ženskog benda desetljeća

U samo jedno desetljeće Little Mix je od grupe djevojaka spojenih na talent natjecanju postao jedan od najtiražnijih britanskih sastava u povijesti.

Ljubitelji glazbe često se vežu za svoje omiljene izvođače, stoga im teško padne kada jedan od njihovih omiljenih glazbenika prestane s radom ili, u ovom slučaju, omiljeni sastav se raspadne.

Unatoč svom kratkom trajanju, girlbend Little Mix u 11 godina postao je jedan od najpoznatijih i najtiražnijih britanskih izvođača s više od 75 milijuna prodanih primjeraka te postao prvi sastav u 41 godinu koji je osvojio BRIT Award kao najbolja britanska grupa.

Njihova priča počela je putem talent showa "X Factor". Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall i Jesy Nelson došle su zasebno na audicije i prošle prvu fazu, no žiri je smatrao kako svaka za sebe nisu dovoljno jake te ih je smjestio u sastave. Perrie i Jesy bile su smještene u kvartet Faux Pas, dok su Thirlwall i Pinnock bile članice trija Orion. Obje grupe nisu prošle u fazu judges house, no Kelly Rowland predložila je da se njih četiri izdvoje i formiraju novi bend koji su nazvale Rhythmix.

Kao takve, ušle su u fazu live emisije, a već u prvoj emisiji Gary Barlow proglasio ih je najboljim ženskim sastavom ikad na "X Factoru". Zbog mogućeg sukoba oko imena djevojke su odlučile preimenovati se u Little Mix. Sa svakom novom emisijom njihova kemija bila je sve bolja, da bi na kraju pobijedile u osmoj sezoni i postale prvi sastav koji je osvojio britansku franšizu.

Nakon natjecanja potpisuju ugovor sa Syco Musicom i izlaze kroz kombinaciju popa, R&B-ja i energičnih nastupa. Već prvi albumi donose hitove kao što su "Wings", "Black Magic", "Shout Out to My Ex", "Power", "Salute", "Touch" i "Move" te ih pozicioniraju među najuspješnije djevojačke grupe novog milenija i najuspješnije izvođače proizašle iz "X Factora".

Grupa je gradila karijeru na kombinaciji zaraznih refrena, samosnažnih poruka (samopouzdanje, solidarnost među ženama) i snažnih live nastupa, a albumi su redovito dolazili na vrh liste najprodavanijih, a među brojnim suradnicima ističe se i ona s hrvatskim dizajnerom Jurajem Zigmanom. Syco ih je pokušao promovirati i u SAD-u, no snažan otpor tamošnjih radijskih postaja nije im osigurao zvjezdani uspjeh.





Često se u medijima spominje kako pritisak slave, očekivanja i medijski nadzor imaju utjecaja na psihičko zdravlje članica. Jesy Nelson snimila je dokumentarac o tome koliko su joj se izrugivali zbog njezinih oblina, dok je Leigh-Anne Pinnock snimila dokumentarac o rasizmu u glazbenoj industriji i koliko se trudila educirati ljude o problematici.

Međutim, do velike promjene dolazi krajem 2020., kada je nakon objave pjesme "Sweet Melody" i albuma "Confetti" Nelson objavila kako izlazi iz sastava kako bi se fokusirala na mentalno zdravlje. Kasnije se otkrilo kako je prije same objave blokirala djevojke na WhatsAppu i u međuvremenu se fokusirala na pokretanje samostalne karijere. Preostale tri članice u kasnijim intervjuima nisu skrivale koliko su bile pogođene njezinim potezom.

Ipak, odlučile su se fokusirati na promociju albuma i pripremu kompilacije "Between Us". Dok su pripremale Confetti Tour, koja je obuhvaćala dvorane u UK-u, Edwards i Pinnock ostale su trudne sa svojim partnerima te rodile u kolovozu 2021. godine.

Svoj (privremeni) kraj obznanile su krajem 2021., naglašavajući kako se ne raspadaju, već su uzele pauzu kako bi napunile energiju i radile na soloprojektima.

Thirlwall je zasad daleko najuspješnija članica sa solokarijerom, osvojila je BRIT Awards za najboljeg pop-izvođača. Nedavno je objavila svoj prvi album "That's Showbiz Baby", koji je došao do trećeg mjesta najprodavanijih izdanja u UK-u. Svoj prvi album nedavno je objavila i Edwards, koja je nedavno objavila kako sa zaručnikom Alexom Oxlade-Chamberlainom čeka drugo dijete. Pinnock je napustila Warner Music i kao samostalni izvođač potpisala za Virgin Music te je nedavno objavila singl sa Sigalom "Hello". Pokušaji Nelson da pokrene samostalnu karijeru pali su u vodu već prvim singlom koji je postigao očajne rezultate, te se sada posvetila svojim blizankama.

U samo jedno desetljeće Little Mix postigao je brojke o kojima mnogi izvođači mogu samo sanjati, dok su se istodobno borile s predrasudama. Danas njihovi rezultati i hitovi govore o veličini četveročlanog sastava koji svoje početke vuče iz jednog televizijskog natjecanja.

