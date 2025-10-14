Jedan od najskladnijih hrvatskih parova raznježio sve emotivnom objavom

Domaći par objavom je obilježio posebnu priliku, a u opisu su istaknuli snagu ljubavi i zajedništva koje traje već 13 godina.

Stand-up komičar Ivan Šarić i bivša TV voditeljica Korana Gvozdić objavili su na društvenim mrežama prekrasnu vijest – proslavili su 13 godina ljubavi.

U emotivnom videu koji su podijelili par se prvo grli i pleše, a zatim u kadar dolazi i njihov sinčić Oliver, što je dodatno raznježilo atmosferu.

''Ne mjeri se ljubav godinama, ali kad ih zbrojiš trinaest, shvatiš koliko puta ste iznova birali jedno drugo... I kad su koraci bili teški, ritam je uvijek bio naš. Sretna godišnjica'', napisali su na Instagramu.

Par je još jednom pokazao koliko im znači obitelj, a objava je u kratkom roku izazvala niz čestitki i toplih komentara.

''Divno'', ''Čestitke'', ''Predivno, čestitam'', ''Tebi i tvojoj obitelji šaljem svu ljubav svijeta'', ''Bravo'', ''Sretno vam bilo'', ''Samo rijetki nađu rijetke'', Svaka vam čast'', dio je komentara s Instagrama.

U travnju su Ivan i Korana za naš IN magazin ekskluzivno progovorili o najtežim trenutcima u životu i ljubavi koju im je donio sinčić. Prilog pogledajte OVDJE.

