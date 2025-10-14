Prvi javni izlazak! Prija pokazala liniju mjesec dana nakon poroda

Aleksandra Prijović prije mjesec dana rodila je kćerkicu. Svadbu svog kolege nije mogla propustiti te je snimljena u javnosti.
Samo nešto više od mjesec dana nakon što je po drugi put postala majka, Aleksandra Prijović pojavila se na glamuroznoj proslavi i još jednom potvrdila svoj modni status.3 vijesti o kojima se priča da ti srce pukne! Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića ''inzistirao je da...'' Ovako su izgledali posljednji Halidovi trenuci u bolnici: ''U samo tri dana potpuno je kolabirao...'' pretužan prizor Halidov lijes u grob je spustio njegov sin Dino, suze nitko nije mogao suzdržati
Kćerkicu je rodila 3. rujna, a u svom prvom javnom izlasku nakon poroda plijenila je pažnju savršenim izgledom.
Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/PIXSELL
Pjevačica se pojavila na svadbi Uroša i Jovane Živković, koja je održana u jednom beogradskom restoranu. Za tu priliku odabrala je elegantno crno odijelo s bijelim prugama, koje je istaknulo njezinu besprijekornu liniju. Look je upotpunila blještavom torbicom, klasičnim crnim salonkama i glamuroznim make-upom.
Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/PIXSELL
Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/PIXSELL
Galerija 29 29 29 29 29
Aleksandra je pokazala da joj majčinstvo savršeno pristaje, ali i da ne odustaje od elegancije ni kada je izvan pozornice.
Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/PIXSELL
Pogledaji ovo Zanimljivosti Nekad kult, danas prošlost: MTV zatvara poglavlje koje je promijenilo glazbu zauvijek
Koliko je Prija izdvojila za porod? Rodila je u jednoj od najskupljih klinika u regiji! Detalje pronađite OVDJE.
Aleksandra Prijović sa suprugom i sinom Foto: Instagram
Prija na posebnoj fešti raznježila sve gestom prema baki. Video pogledajte OVDJE.
Aleksandra Prijović na posljednjem koncertu turneje u Beogradu - 14 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
Aleksandra Prijović na posljednjem koncertu turneje u Beogradu - 12 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
Aleksandra Prijović na posljednjem koncertu turneje u Beogradu - 11 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
Pogledaji ovo Celebrity Hadžihafizbegović podijelio fotku s groba Halida Bešlića: ''Vidio si ti to odozgo sve''
1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Šuput je prije četiri godine predvidjela da će za ovim Slavoncem vrištati curice i bila je u pravu!
1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Svijet obilazi galerija s Halidova pogreba, objavila ju je i ugledna svjetska agencija
Pogledaji ovo Celebrity Vrsaljkova Kaja iznenadila promjenom imidža, plava kosa otišla je u prošlost!