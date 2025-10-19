Vjenčao se omiljeni hrvatski influencerski par! Pogledajte raskošne kadrove vesele svadbe

Influenceri Ismael Hadžić i Martina Filić izrekli su sudbonosno "da" na raskošnom vjenčanju, a sve važne detalje s pratiteljima je podijelio njegov slavni brat Sandi Pego.

Jedan od najpoznatijih parova domaće influencerske scene, Ismael Hadžić i Martina Filić, izrekli su sudbonosno ''da'' pred obiteljima, prijateljima i brojnim gostima.

Svečanost je bila prava bajka – od prvog trenutka kad je Martina zablistala u elegantnoj bijeloj čipkastoj vjenčanici, do trenutka kad su mladenci izašli pred okupljene.

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 11 Foto: Instagram

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 14 Foto: Instagram

Nevjerojatne prizore s vjenčanja zabilježio je Sandi Pego, poznati influencer i brat mladoženje, koji je cijeli događaj podijelio sa svojim brojnim pratiteljima. Njegove Instagram priče otkrile su svu raskoš i emocije ovog posebnog dana – od dolaska mladenaca do spektakularnog rezanja torte.

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 2 Foto: Instagram

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 9 Foto: Instagram

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 5 Foto: Instagram

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 4 Foto: Instagram

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 3 Foto: Instagram

Kad su izrekli ''da'', na livadi iza mladenaca eksplodirao je dnevni vatromet od ružičaste boje što je izazvalo opće oduševljenje okupljenih.

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 10 Foto: Instagram

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 12 Foto: Instagram

Romantika je dosegla vrhunac tijekom prvog plesa, koji su Ismael i Martina otplesali na emotivnu pjesmu ''Ptice'' Matije Cveka.

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 8 Foto: Instagram

Ismael je na vjenčanje stigao u mat crnom Mercedesu G-klase, ukrašenom bijelim cvijećem i satenskim trakama.

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 7 Foto: Instagram

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 6 Foto: Instagram

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 1 Foto: Instagram

Martina Filić ima svega 23 godine i na Instagramu je prati više od 123 tisuće ljudi, što je čini jednom od istaknutijih domaćih influencerica.

Ismael Hadžić zaručio je Martinu tijekom romantičnog odmora na Baliju.

Martina Filić, Ismael Hadžić Foto: Instagram

Martina Filić, Ismael Hadžić Foto: Instagram

Inače, Ismael je brat Sandija Pege, i iako sam gradi svoj put u digitalnom svijetu, mnogi ga već povezuju s obiteljskom influencer dinamikom.

