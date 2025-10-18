Preminula legendarna glumica čije ćemo uloge zauvijek pamtiti

Preminula je Samantha Eggar, zvijezda filma The Collector, koja je za tu ulogu osvojila Zlatni globus i Cannes, a bila nominirana i za Oscara.

Britanska glumica Samantha Eggar, koja je obilježila filmsku povijest nezaboravnim ulogama u klasicima poput "The Collector", "Doctor Dolittle" i "The Brood", preminula je u 86. godini, prenosi DailyMail.

Tužnu vijest javnosti je potvrdila njezina kći Jenna Stern, koja je u emotivnoj poruci otkrila: "Otišla je mirno i tiho, okružena obitelji", dodajući kako joj je u tim trenucima šaptala koliko je voljena.

Samantha Eggar bila je jedno od prepoznatljivih lica britanskog filma u drugoj polovici 20. stoljeća. Najveću slavu stekla je zahvaljujući ulozi u psihološkoj drami "The Collector" iz 1965. godine, gdje je glumila mladu umjetnicu koju otima usamljeni muškarac opsjednut leptirima. Uloga joj je donijela prestižnu nagradu za najbolju glumicu na Filmskom festivalu u Cannesu, Zlatni globus te nominaciju za Oscara.

Nakon tog uspjeha, nastavila je karijeru u velikim filmskim projektima, među kojima se ističu "Doctor Dolittle" s Rexom Harrisonom, "Walk", "Don't Run" s Caryjem Grantom, "The Molly Maguires" te "The Walking Stick".

Posebno mjesto u sjećanju publike zauzima i njezina upečatljiva rola u kultnom hororu Davida Cronenberga "The Brood" iz 1979., u kojem je igrala psihički nestabilnu ženu uključenu u niz zastrašujućih ubojstava.

Samantha Eggar ostaje zapamćena kao glumica koja je svojim talentom, emocijom i karizmom ostavila neizbrisiv trag u povijesti filma.

