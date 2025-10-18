Najlonke koje je nosila naša bivša misica zasjenile njezin moćan crni outfit!

Ivana Delač zablistala je na zagrebačkoj špici u crnoj kombinaciji, ali najviše pažnje privukle su njezine efektne najlonke s uzorkom ruža.
Subotnja špica u Zagrebu ponovno je okupila brojna poznata lica, a među njima posebnu pažnju privukla je bivša Miss Universe Hrvatske Ivana Delač, čiji je outfit bio pravi modni pogodak.
Za šetnju centrom grada Ivana je odabrala elegantnu crnu kombinaciju koju je upotpunila raskošnim krznenim kaputom i visokim crnim štiklama. Crvena torbica s potpisom brenda Louis Vuitton unijela je dozu kontrasta i luksuza, no ono što je privuklo najviše pogleda bile su – najlonke.
Ivana Delač - 1 Foto: Josip Moler/Cropix
Crne prozirne najlonke s upečatljivim uzorkom ruža bile su najelegantniji detalj njezinog izdanja i bez sumnje su se izdvojile u masi. U kombinaciji s klasičnim komadima i savršenom frizurom, Ivana je izgledala kao da izlazi s modne piste.
Ivana Delac Foto: Josip Moler/Cropix
Ivana Delač - 1 Foto: Cropix
