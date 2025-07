Bivša Miss Universe nakon razvoda ponovno uživa u ljubavi, evo tko je novi odabranik!

Ivana Delač potvrdila je kako je u vezi sa Slobodanom Brezakom, koji radi kao menadžer jedne tvrtke.

Bivša Miss Universe Hrvatske i PR stručnjakinja Ivana Delač potvrdila je kako je ponovno sretno zaljubljena. Kao mnogi pripadnici internetske generacije, Delač je vezu s menadžerom tvrtke Beuerfeind Slobodanom Brezakom potvrdila na Instagramu, objavivši fotografije sa Santorinija.

"Neki trenuci su prelijepi da bi ih skrivali. Uživanje u Grčkoj s mojim najdražim koji svaki trenutak učini nezaboravnim", napisala je Delač, nakon čega je na upit novinara Večernjeg lista potvrdila kako su zajedno.





Delač je na nekoliko dana predahnula od organizacije 17. izdanja manifestacije Riječke stepenice, koje će se održati krajem kolovoza.

Galerija 26 26 26 26 26

Miss Universe Hrvatske za 2003. godine iza sebe ima jedan brak, u kojem je dobila sina, a završio je prije šest godina. S Brezakom se pojavio na jednom crvenom tepihu prije nekoliko mjeseci, a jednnom prilikom se pohvalila kako je sretno zaljubljena.

Ivana Delač Foto: PR

Ivana Delac Foto: Josip Moler/Cropix

Ivana Delač Foto: Ivana Delač/Instagram

Ivana Delač - 12 Foto: Instagram

Pogledaji ovo inMagazin Glumica Ana Gruica Uglešić prvi put o zatvorskoj kazni svojeg supruga: ''Ljudi trebaju razmisliti...''

"Mislim, ja imam brak iza sebe trinaestogodišnji i drugi brak je uvijek nekako, usuđujem se reći, sretniji od onog prvog! Zašto?! Zato što smo u zrelijim godinama, zato što smo prošli određeno iskustvo, zato što tražimo partnera koji nam odgovara po svemu, od karijere do nekakvih karakternih osobina koje kad stupiš u četrdesetu točno znaš što paše mom karakteru. Kad tražiš sreću drugi put onda želiš da to bude sreća do kraja života!", ispričala je za IN magazin prije dvije godine.

Ivana Delač - 10 Foto: Instagram

Ivana Delač - 4 Foto: Instagram

Ivana Delač Foto: In Magazin

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Tatjana Jurić nakon 25 godina rada se odlučila na veliki potez za nju

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Naša vizažistica ovako je odgovorila hejterima na zle komentare: ''Ne možete me...''

Pogledaji ovo Celebrity Fotka Alke Vuice iz mladosti zaludjela je fanove, mnoge je podsjetila na poznate glumice!

Pogledaji ovo Celebrity Veliki dan za Bobu, Brena ga je podsjetila na najljepše trenutke njihove ljubavi